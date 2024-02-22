Мобілізація в Україні: які покарання готують для ухилянтів у новому законопроєкті

Депутатам запропонували змінити норми, які дадуть змогу очільнику ТЦК виносити постанову навіть через роки, збільшуючи строк притягнення до адмінвідповідальності від двох місяців до трьох років від дня вчинення або виявлення правопорушення.

Верховна Рада у першому читанні підтримала новий проєкт закону щодо мобілізації, який передбачає значні штрафи для тих, хто не дотримався норм щодо перебування на військовому обліку та виконання військового обов'язку. Адвокат Роман Сімутін у Telegram повідомив подробиці.

Він розповів, що дія воєнного стану та загальна мобілізація в Україні триває. У новому законопроєкті, з його слів, вказані певні покарання для тих, хто порушив військовий облік. Наразі народні депутати дискутують щодо впровадження ініціатив.

Він зазначив, що йому вже очевидні контури майбутнього закону про мобілізацію. Сімутін передбачає заборону на виїзд за кордон, обмеження у праві керувати транспортними засобами. Натомість норму щодо арешту рахунків можуть прибрати.

З його слів, також у новому проєкті закону можуть бути пункти щодо штрафів у 51 тисячу гривень. Вони будуть застосовані, якщо протягом 60 днів громадянин не уточнив свої облікові дані через ЦНАП, електронний кабінет або ТЦК, завдяки внесенню змін до санкції статті 210-1 Кодексу про адміністративні правопорушення. Можливість затримати військовозобов'язаного на три доби, який порушив законодавство про оборону та мобілізацію, для з'ясування обставин також розглядається.

"Можливо, штраф не буде таким космічним, як пропонується в законопроєкті", — пояснив він.

Натомість, як зазначив Сімутін, пропонується норма, яка виключає обов’язкове складання протоколу. У такому разі одразу буде виноситися постанова зі штрафом.

Народним депутатам запропоновано внести зміну до статті 210-1 Кодексу про адмінправопорушення. Це передбачає, що постанову очільник ТЦК має право винести навіть через роки, збільшуючи строк притягнення до адмінвідповідальності від двох місяців до трьох років від дня вчинення або виявлення правопорушення.

Нагадаємо, 20 лютого Роман Сімутін повідомив, як пройти ВЛК та що робити, коли дали неправильний висновок. Проходження ВЛК повинно розпочатися зі здачі всіх аналізів. Адвокат радить до своєї особової справи додати наявні лікарські виписки та висновки.