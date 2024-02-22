"Бігли з гранатою": у Авдіївці прикордонник стріляв по ворогу з РПГ з трьох метрів (відео)

Військовий із позивним "Хаскі" розповів, що коли ЗСУ відкрили вогонь в напрямку загарбників — один із них настільки злякався пострілу, що кидаючи гранату забув висмикнути "чеку".

Український прикордонник із позивним "Хаскі" розповів, як під час боїв за Авдіївку Донецької області стріляв з гранатомета по окупантах на відстані трьох метрів. Про це у четвер, 22 лютого, повідомили у Державній прикордонній службі України у Facebook.

"Ми побачили, що в домі навпроти накопичуються орки. Хотіли здійснити ураження по них з "Мухи" (РПГ-18, – ред.). Я з побратимом вибігли на дорогу, після чого ми побачили, що орки вже не в домі, а вони вже перед нами, три метри перед нами. Біжать з ганатою і кричали: "Сдавайтесь, будете жить!" — каже військовий.

Після цього прикордонники відкрили вогонь не в напрямку будинку, а в бік російських бойовиків.

"Не знаю, яким чудом йому повезло. Він (один із окупантів – ред.) падуючи, зловив рикошет від "Мухи". Після чого ми бігом відійшли назад і зустрічали їх уже в дворі. Орк настільки злякався пострілу з "Мухи", що кидаючи гранату забув висмикнути "чеку", після чого був негайно знищений. А його група уся, в повному складі, здійснила негайний відхід назад", — розповів "Хаскі".

Нагадаємо, у ЗСУ розповіли, чи справді під час виходу з Авдіївки втратили до тисячі бійців. ЗСУ не приховували, що під час виходу з Авдіївки Донецької області певна кількість військових не вийшла на зв'язок. Частина з них може бути на українському боці, розповів представник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напряму Дмитро Лиховій.