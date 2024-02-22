Сінгапур представив новий зразок стрілецького озброєння NG SAR: чим цікава гвинтівка (фото)

Зброя зберегла всі основні характеристики гвинтівки "буллпап" — модульність і гнучкість. Водночас сінгапурська NG SAR має кілька спеціальних конфігурацій.

На Міжнародній виставці в Сінгапурі компанія ST Engineering представила нове покоління своєї штурмової гвинтівки Next Gen SAR. Зразок є продовженням гвинтівки SAR 21, розробка якого датується кінцем 1990-х років. Про те, що відомо про новий зразок стрілецького озброєння розповіли оглядачі EDR Magazine.

Ця сучасна зброя зберегла всі основні характеристики гвинтівки "буллпап" — від компактних розмірів до легкої керованості завдяки ближчому розташуванню центру ваги. Особливість зброї полягає в тому, що NG SAR (абревіатура "нове покоління — сінгапурська штурмова гвинтівка") має кілька спеціальних конфігурацій — до них відноситься снайперська установка, оснащена високотехнологічною системою управління вогнем, яка без зусиль наводить приціл на рухомі цілі. З іншого боку, зброя являє собою гранатометну установку, яка легко інтегрується з пусковою установкою STK40GL від ST Engineering.

Демонстраційний стенд гвинтівки NG SAR

Характеристики гвинтівки

Експерти зазначають, що найкращі слова для опису нової гвинтівкової платформи — це модульність і гнучкість. NG SAR має оновлений сучасний вигляд, зберігаючи при цьому загальну форму SAR 21.

Гвинтівка має загальну довжину 805 мм і вагу близько 3,82 кг без спорядженого магазину. Вона комплектується двома різними стволами — 15-дюймовим (381 мм) і 20-дюймовим (508 мм) з типовим для калібру 5,56 мм нарізним кроком 1 до 7 дюймів. Залежно від ствола загальна довжина становить приблизно 670 і 810 мм відповідно.

Нова зброя приймає магазини STANAG 4179, однак компанія постачає і власні полімерні магазини. Розбирання зброї в польових умовах може проводитися без використання будь-якого інструменту, при цьому зброя складається з трьох основних вузлів — верхньої і нижньої ствольних коробок, а також спускового механізму.

Ергономіка гвинтівки зазнала змін. Зброя виконана за амбідекстровим принципом — усі вузли управління доступні як для правшів, так і для лівшів.

Пістолетна рукоятка має нову конструкцію. У верхній частині розташований перемикач режиму вогню, при цьому скорострільність гвинтівки перебуває в межах 450 до 650 пострілів за хвилину. Ударно-спусковий механізм поки що перебуває на стадії остаточного проєктування, але, на думку експертів, він буде двоступеневим. Газова система має довгий хід поворотного затвора.

NG SAR оснащена планкою Picatinny для встановлення різних оптичних систем. Джерело: EDR

NG SAR повністю виконана з композитних матеріалів і має фіксоване ложе, яке можна легко замінити на телескопічне. На верхній частині ствольної коробки розташована планка Picatinny, з боків — дві коротші напрямні для кріплення аксесуарів. Також є кріплення для гранатомета або сошок.

Гвинтівка поставляється з гранатометом Next-Gen SAR GL, який збільшує масу гвинтівки приблизно на 1,2 кг і довжину до 700 мм.

Гранатомет Next-Gen SAR GL. Джерело: EDR

Новий патрон

ST Engineering також представила новий набій калібру 5,56×45 мм, 5,56 Ultra, який, за даними компанії, здатний пробити сталеву пластину завтовшки 14 мм на дистанції 183 метри. Новий набій не містить свинцю, нетоксичний і повністю сумісний зі стандартними штурмовими гвинтівками НАТО, а його підвищена смертоносність забезпечує нейтралізацію супротивника навіть за умови носіння балістичного захисту.

Нові патрони калібру 5,56×45 мм Ultra

Загалом зброя вигідно вирізняється з погляду компактності та кращої придатності для ближнього бою в міських умовах, але водночас зберігає модульність, необхідну для оснащення додатковим бойовим приладдям.

Раніше ми писали про напівавтоматичні високоточні гвинтівки Mid Range Gas Gun-Sniper або MRGG-S для сил спеціальних операцій США. Зброя використовується з набоями 6.5 Creedmoor калібру 6.5х47 з високим балістичним коефіцієнтом, що дає змогу уражати живі цілі на відстані до 1500 метрів.