Сінгапур представив новий зразок стрілецького озброєння NG SAR: чим цікава гвинтівка (фото)
Зброя зберегла всі основні характеристики гвинтівки "буллпап" — модульність і гнучкість. Водночас сінгапурська NG SAR має кілька спеціальних конфігурацій.
На Міжнародній виставці в Сінгапурі компанія ST Engineering представила нове покоління своєї штурмової гвинтівки Next Gen SAR. Зразок є продовженням гвинтівки SAR 21, розробка якого датується кінцем 1990-х років. Про те, що відомо про новий зразок стрілецького озброєння розповіли оглядачі EDR Magazine.
Ця сучасна зброя зберегла всі основні характеристики гвинтівки "буллпап" — від компактних розмірів до легкої керованості завдяки ближчому розташуванню центру ваги. Особливість зброї полягає в тому, що NG SAR (абревіатура "нове покоління — сінгапурська штурмова гвинтівка") має кілька спеціальних конфігурацій — до них відноситься снайперська установка, оснащена високотехнологічною системою управління вогнем, яка без зусиль наводить приціл на рухомі цілі. З іншого боку, зброя являє собою гранатометну установку, яка легко інтегрується з пусковою установкою STK40GL від ST Engineering.
Характеристики гвинтівки
Експерти зазначають, що найкращі слова для опису нової гвинтівкової платформи — це модульність і гнучкість. NG SAR має оновлений сучасний вигляд, зберігаючи при цьому загальну форму SAR 21.
Гвинтівка має загальну довжину 805 мм і вагу близько 3,82 кг без спорядженого магазину. Вона комплектується двома різними стволами — 15-дюймовим (381 мм) і 20-дюймовим (508 мм) з типовим для калібру 5,56 мм нарізним кроком 1 до 7 дюймів. Залежно від ствола загальна довжина становить приблизно 670 і 810 мм відповідно.
Нова зброя приймає магазини STANAG 4179, однак компанія постачає і власні полімерні магазини. Розбирання зброї в польових умовах може проводитися без використання будь-якого інструменту, при цьому зброя складається з трьох основних вузлів — верхньої і нижньої ствольних коробок, а також спускового механізму.
Ергономіка гвинтівки зазнала змін. Зброя виконана за амбідекстровим принципом — усі вузли управління доступні як для правшів, так і для лівшів.
Пістолетна рукоятка має нову конструкцію. У верхній частині розташований перемикач режиму вогню, при цьому скорострільність гвинтівки перебуває в межах 450 до 650 пострілів за хвилину. Ударно-спусковий механізм поки що перебуває на стадії остаточного проєктування, але, на думку експертів, він буде двоступеневим. Газова система має довгий хід поворотного затвора.
NG SAR повністю виконана з композитних матеріалів і має фіксоване ложе, яке можна легко замінити на телескопічне. На верхній частині ствольної коробки розташована планка Picatinny, з боків — дві коротші напрямні для кріплення аксесуарів. Також є кріплення для гранатомета або сошок.
Гвинтівка поставляється з гранатометом Next-Gen SAR GL, який збільшує масу гвинтівки приблизно на 1,2 кг і довжину до 700 мм.
Новий патрон
ST Engineering також представила новий набій калібру 5,56×45 мм, 5,56 Ultra, який, за даними компанії, здатний пробити сталеву пластину завтовшки 14 мм на дистанції 183 метри. Новий набій не містить свинцю, нетоксичний і повністю сумісний зі стандартними штурмовими гвинтівками НАТО, а його підвищена смертоносність забезпечує нейтралізацію супротивника навіть за умови носіння балістичного захисту.
Загалом зброя вигідно вирізняється з погляду компактності та кращої придатності для ближнього бою в міських умовах, але водночас зберігає модульність, необхідну для оснащення додатковим бойовим приладдям.Важливо
Раніше ми писали про напівавтоматичні високоточні гвинтівки Mid Range Gas Gun-Sniper або MRGG-S для сил спеціальних операцій США. Зброя використовується з набоями 6.5 Creedmoor калібру 6.5х47 з високим балістичним коефіцієнтом, що дає змогу уражати живі цілі на відстані до 1500 метрів.