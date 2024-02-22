Сингапур представил новый образец стрелкового вооружения NG SAR: чем интересна винтовка (фото)
Оружие сохранило все основные характеристики винтовки "буллпап" — модульность и гибкость. В то же время, сингапурская NG SAR имеет несколько специальных конфигураций.
На Международной выставке в Сингапуре компания ST Engineering представила новое поколение своей штурмовой винтовки Next Gen SAR. Образец является продолжением винтовки SAR 21, разработка которого датируется концом 1990-х годов. О том, что известно о новом образце стрелкового вооружения рассказали обозреватели EDR Magazine.
Это современное оружие сохранило все основные характеристики винтовки "буллпап" — от компактных размеров до легкой управляемости благодаря более близкому расположению центра тяжести. Особенность оружия состоит в том, что NG SAR (аббревиатура "новое поколение — сингапурская штурмовая винтовка") имеет несколько специальных конфигураций — к ним относится снайперская установка, оснащенная высокотехнологичной системой управления огнем, которая без труда наводит прицел на движущиеся цели. С другой стороны, оружие представляет собой гранатометную установку, которая легко интегрируется с пусковой установкой STK40GL от ST Engineering.
Характеристики винтовки
Эксперты отмечают, что лучшие слова для описания новой винтовочной платформы — это модульность и гибкость. NG SAR имеет обновленный современный вид, сохраняя при этом общую форму SAR 21.
Винтовка имеет общую длину 805 мм и вес около 3,82 кг без снаряженного магазина. Она комплектуется двумя разными стволами — 15-дюймовым (381 мм) и 20-дюймовым (508 мм) с типичным для калибра 5,56 мм нарезным шагом 1 к 7 дюймам. В зависимости от ствола общая длина составляет примерно 670 и 810 мм соответственно.
Новое оружие принимает магазины STANAG 4179, однако компания поставляет и собственные полимерные магазины. Разборка оружия в полевых условиях может производиться без использования какого-либо инструмента, при этом оружие состоит из трех основных узлов — верхней и нижней ствольных коробок, а также спускового механизма.
Эргономика винтовки претерпела изменения. Оружие выполнено по амбидекстровому принципу — все узлы управления доступны как для правшей, так и для левшей.
Пистолетная рукоятка имеет новую конструкцию. В верхней части расположен переключатель режима огня, при этом скорострельность винтовки находится в пределах 450 до 650 выстрелов в минуту. Ударно-спусковой механизм пока находится на стадии окончательного проектирования, но, по мнению экспертов, он будет двухступенчатым. Газовая система имеет длинный ход поворотного затвора.
NG SAR полностью выполнена из композитных материалов и имеет фиксированное ложе, которое можно легко заменить на телескопическое. На верхней части ствольной коробки расположена планка Picatinny, по бокам — две более короткие направляющие для крепления аксессуаров. Также имеются крепления для гранатомета или сошек.
Винтовка поставляется с гранатометом Next-Gen SAR GL, который увеличивает массу винтовки примерно на 1,2 кг и длину до 700 мм.
Новы патрон
ST Engineering также представила новый патрон калибра 5,56×45 мм, 5,56 Ultra, который, по данным компании, способен пробить стальную пластину толщиной 14 мм на дистанции 183 метров Новый патрон не содержит свинца, нетоксичен и полностью совместим со стандартными штурмовыми винтовками НАТО, а его повышенная смертоносность обеспечивает нейтрализацию противника даже при ношении баллистической защиты.
В целом оружие выгодно отличается с точки зрения компактности и лучшей пригодности для ближнего боя в городских условиях, но при этом сохраняет модульность, необходимую для оснащения дополнительными боевыми принадлежностями.Важно
Ранее мы писали о полуавтоматических высокоточных винтовок Mid Range Gas Gun-Sniper или MRGG-S для сил специальных операций США. Оружие используется с патронами 6.5 Creedmoor калибра 6.5х47 с высоким баллистическим коэффициентом, что позволяет поражать живые цели на расстоянии до 1500 метров.