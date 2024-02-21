Винтовка Grot требует замены: какие проблемы возникли с польскими карабинами (фото)

Винтовка имеет проблемы с перегревом и выпадением газового регулятора. Эксперты отмечают, что несмотря на публикации с критическим анализом винтовки Минобороны Польши не предприняло никаких мер, чтобы исправить недостатки.

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Польские эксперты из Wojsko Technika Obronność забили тревогу относительно флагманского карабина Grot, который имеет ряд критических недостатков, из-за чего военнослужащие могут быть подвергнуты опасности. В частности, утверждают некоторые специалисты, винтовка ржавеет, перегревается, заклинивает в пыли, а приклад трескается при ударе. Детально о проблемах с польским карабином Grot говорится в материале издания Onet.

Дефекты и проблемы Grot

Первое, на что обратили внимание эксперты крепление регулятора с помощью маленького зубца-защелки, которое очень не надежно. В ходе испытаний выяснилось, что для того, чтобы предотвратить выпадение газового регулятора и поршня солдаты использовали пластиковые ремни, однако сравнение с другими современными конструкциями карабинов показывает, что это существенная проблема в конструкции Grot.

Если оружие зацепится за что-либо, что является естественным и очевидным явлением в реальных условиях эксплуатации солдатами, то есть риск потерять регулятор и поршень. Даже если бы он был прикрыт более длинной станиной, при сильной склонности винтовки к перегреву пружина зуба предохранительного фиксатора быстро разжималась и могла не удержать его в заданном положении.

Зеленая кабельная стяжка защищает газовый регулятор от выпадения. Фото: Onet

На фотографиях ниже показан регулятор Grot и американский регулятор, который, хотя и полностью обнажен, не вызывает никаких проблем. По мнению экспертов в выпадении регуляторов виновата конструкция винтовки.

Регулятор карабина Grot. Фото: Onet

Американский регулятор тоже стоит лицом вверх, но никогда не выпадает. Фото: Onet

Вторая проблема — перегрев. После того как оружие нагрелось в результате длительной стрельбы, что в условиях боевых действий является очевидностью, раскаленное ложе карабина прожгло спину одного из членов команды тестировщиков. Поэтому возникает вопрос стоит ли выдавать солдатам термостойкие перчатки в таких обстоятельствах?

Далее обозреватели подчеркивают, что несмотря на выявленные проблемы разработчики не устранили фундаментальные проблемы конструкции этого оружия, а добавление различных аксессуаров сложно назвать устранением конструктивных неполадок.

"Через нашу границу идет война, а оружие для польского солдата выбирали политики и пропагандисты. Необходимо отказаться от политики и разобраться с технической стороной Grot, которая требует срочного вмешательства специалистов. Необходимо провести тщательный технический аудит", — акцентируют обозреватели, намекая при этом на экс-министра Польши Мариуша Блащака, который в марте 2023 года заявлял о крупном контракте на поставку винтовок украинским войскам.

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Украина не заказывала у Польши партию винтовок Grot: какая судьба контракта, — СМИ

Помимо этой проблемы авторы упомянули о возможности неправильной сборки оружия двумя способами. Первый – это возможность неправильной установки затвора в затворную раму, из-за чего после первого выстрела гильза и следующий патрон заклинивают в ствольной коробке. Второй предполагает вставку затворной рамы в ствольную коробку с втянутым, а не выдвинутым затвором, что делает невозможным перезарядку оружия.

Эксперты отмечают, что в полевых условиях уставший солдат имеет право такую на ошибку. Неправильная сборка винтовки приводит к "критическим отказам", что на поле боя может означать лишение солдата возможности вести огонь.

Ответ Минобороны Польши

Обозреватели пишут, что в ответ в Минобороны подчеркнули, что на сегодняшний день ни командование Войск территориальной обороны, ни Агентство по вооружению, как заказчик, не получили полную версию заключения экспертов, в которой представлены выводы и методика проведения испытаний этого оружия.

"Министерство государственных активов придает большое значение развитию польской оружейной промышленности. Однако за инвестиционную политику отвечает правление Polska Grupa Zbrojeniowa, и оно может предоставить вам подробную информацию в интересующей вас области", — ответили в оборонном ведомстве.

Таким образом, резюмируют журналисты, министерство обороны просто решило отмахнуться от проблемы, отказав брать на себя ответственность за возникшую ситуацию вокруг проблемного оружия.

Ранее сообщалось, что польское объединение PGZ находит новых клиентов для собственных разработок оружия благодаря рекламной кампании, которая акцентирует на том, что вооружение прошло испытание боем в Украине.