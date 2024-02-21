Гвинтівка Grot потребує заміни: які проблеми виникли з польськими карабінами (фото)

Гвинтівка має проблеми з перегрівом і випаданням газового регулятора. Експерти зазначають, що попри публікації з критичним аналізом гвинтівки Міноборони Польщі не вжило жодних заходів, щоб виправити недоліки.

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Польські експерти з Wojsko Technika Obronność забили на сполох щодо флагманського карабіна Grot, який має низку критичних недоліків, через які військовослужбовці можуть наражатися на небезпеку. Зокрема, стверджують деякі фахівці, гвинтівка іржавіє, перегрівається, заклинює в пилу, а приклад тріскається при ударі. Детально про проблеми з польським карабіном Grot йдеться в матеріалі видання Onet.

Дефекти та проблеми Grot

Перше, на що звернули увагу експерти, — кріплення регулятора за допомогою маленького зубця-клямки, що є дуже ненадійним. Під час випробувань з'ясувалося, що для того, щоб запобігти випадінню газового регулятора і поршня, солдати використовували пластикові ремені, однак порівняння з іншими сучасними конструкціями карабінів показує, що це суттєва проблема в конструкції Grot.

Якщо зброя зачепиться за що-небудь, що є природним і очевидним явищем у реальних умовах експлуатації солдатами, то є ризик втратити регулятор і поршень. Навіть якби він був прикритий довшою станиною, за сильної схильності гвинтівки до перегріву пружина зуба запобіжного фіксатора швидко розтискалася і могла не втримати його в заданому положенні.

Зелена кабельна стяжка захищає газовий регулятор від випадання. Фото: Onet

На фотографіях нижче показано регулятор Grot і американський регулятор, який, хоча і повністю оголений, не викликає жодних проблем. На думку експертів у випаданні регуляторів винна конструкція гвинтівки.

Регулятор карабіна Grot. Фото: Onet

Американський регулятор теж стоїть обличчям догори, але ніколи не випадає. Фото: Onet

Друга проблема — перегрів. Після того як зброя нагрілася внаслідок тривалої стрільби, що в умовах бойових дій є очевидністю, розпечене ложе карабіна пропалило спину одного з членів команди тестувальників. Тож постає питання, чи варто видавати солдатам термостійкі рукавички за таких обставин?

Далі оглядачі підкреслюють, що, незважаючи на виявлені проблеми, розробники не усунули фундаментальні проблеми конструкції цієї зброї, а додавання різних аксесуарів складно назвати усуненням конструктивних неполадок.

"Через наш кордон йде війна, а зброю для польського солдата вибирали політики й пропагандисти. Необхідно відмовитися від політики та розібратися з технічною стороною Grot, яка потребує термінового втручання фахівців. Необхідно провести ретельний технічний аудит", — акцентують оглядачі, натякаючи при цьому на ексміністра Польщі Маріуша Блащака, який у березні 2023 року заявляв про великий контракт на постачання гвинтівок українським військам.

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Крім цієї проблеми автори згадали про можливість неправильного складання зброї двома способами. Перший — це можливість неправильного встановлення затвора в раму затвора, через що після першого пострілу гільза і наступний патрон заклинюють у ствольній коробці. Другий передбачає вставку рами затвора в ствольну коробку з втягнутим, а не висунутим затвором, що унеможливлює перезарядку зброї.

Експерти зазначають, що в польових умовах втомлений солдат має право на помилку. Неправильне складання гвинтівки призводить до "критичних відмов", що на полі бою може означати позбавлення солдата можливості вести вогонь.

Відповідь Міноборони Польщі

Оглядачі пишуть, що у відповідь у Міноборони наголосили, що на сьогодні ні командування Військ територіальної оборони, ні Агентство з озброєння як замовник не отримали повну версію висновку експертів, у якій представлено висновки і методику проведення випробувань цієї зброї.

"Міністерство державних активів надає великого значення розвитку польської збройової промисловості. Однак за інвестиційну політику відповідає правління Polska Grupa Zbrojeniowa, і воно може надати вам детальну інформацію в галузі, яка вас цікавить", — відповіли в оборонному відомстві.

Таким чином, резюмують журналісти, міністерство оборони просто вирішило відмахнутися від проблеми, відмовивши брати на себе відповідальність за ситуацію, що виникла навколо проблемної зброї.

Раніше повідомлялося, що польське об'єднання PGZ знаходить нових клієнтів для власних розробок зброї завдяки рекламній кампанії, яка акцентує на тому, що озброєння пройшло випробування боєм в Україні.