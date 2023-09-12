"Випробувано в Україні": як Київ допомагає просувати польську зброю на ринку

Як зазначає один з керівників компанії Mesko, іноземні замовники прямо кажуть, що вони зацікавились зброєю з огляду на її успішне використання Силами оборони України.

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Польське обʼєднання PGZ знаходить нових клієнтів для власних розробок зброї завдяки рекламній кампанії, яка акцентує на тому, що озброєння пройшло випробування боєм в Україні. Про це повідомляє Defense News.

Польща підписала контракт на постачання двом країнам з Балтійського регіону та Балкан ПЗРК Piorunn. Під час виставки DSEI в Лондоні, державна група компаній веде переговори про продаж своєї зброї з потенційними замовниками. Як аргумент наводиться те, що зброя успішно використовується українською армією — це є ознакою надійності.

Керівник відділу зовнішньої торгівлі дочірньої компанії Mesko Патрік Бжезінський каже, що скоро вони представлять ПЗРК Piorun нового покоління з приставку NG (New Generation). Він матиме більший радіус дії та покращену портативність.

"Наші іноземні замовники кажуть нам, що їхній інтерес до цієї зброї значною мірою пов’язаний з тим, що українські військові досягли значного успіху у використанні її для боротьби з вторгненням Росії", — сказав Бжезінський

Mesko є провідним виробником ракет і боєприпасів на внутрішньому ринку Польщі. Тепер вони націлені на продаж ПЗРК в європейські країни.

Нагадаємо, 8 березня боєць Нацгвардії збив російський штурмовик Су-25 за допомогою польського ПЗРК Piorun.

8 серпня стало відомо, що польські спеціалісти перебувають на українській території, щоб ремонтувати та відновлювати техніку.