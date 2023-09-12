"Испытано в Украине": как Киев помогает продвигать польское оружие на рынке

Как отмечает один из руководителей компании Mesko, иностранные заказчики прямо говорят, что они заинтересовались оружием, благодаря его успешному использованию Силами обороны Украины.

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Польское объединение PGZ находит новых клиентов для собственных разработок оружия благодаря рекламной кампании, которая акцентирует на том, что вооружение прошло испытание боем в Украине. Об этом сообщает Defense News.

Польша подписала контракт на поставку двум странам из Балтийского региона и Балкан ПЗРК Piorunn. Во время выставки DSEI в Лондоне, государственная группа компаний ведет переговоры о продаже своего оружия с потенциальными заказчиками. В качестве аргумента приводится то, что оружие успешно используется украинской армией — это является признаком надежности.

Руководитель отдела внешней торговли дочерней компании Mesko Патрик Бжезинский говорит, что скоро они представят ПЗРК Piorun нового поколения с приставкой NG (New Generation). Он будет иметь больший радиус действия и улучшенную портативность.

"Наши иностранные заказчики говорят нам, что их интерес к этому оружию в значительной степени связан с тем, что украинские военные достигли значительного успеха в его использовании для борьбы с вторжением России", — сказал Бжезинский

Mesko является ведущим производителем ракет и боеприпасов на внутреннем рынке Польши. Теперь они нацелены на продажу ПЗРК в европейские страны.

Напомним, 8 марта боец Нацгвардии сбил российский штурмовик Су-25 с помощью польского ПЗРК Piorun.

8 августа стало известно, что польские специалисты находятся на украинской территории, чтобы ремонтировать и восстанавливать технику.