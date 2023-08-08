Польские специалисты находятся в Украине, чтобы ремонтировать технику на фронте, — PGZ (фото)

Механики из Польши прошли специальные инструктажи, как действовать в Украине. Они ремонтируют технику, чтобы вывозить ее с украинской территории в крайних случаях.

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В Украине работают специалисты из Польши из объединения Polska Grupa Zbrojeniowa. Об этом сообщает издание Polska Agencja Prasowa.

Польские специалисты находятся на территории Украины, где занимаются ремонтом поврежденной западной и польской техники. В частности танков Leopard 2A4 и САУ Krab. Еще в мае президент PGZ Себастьян Хвалек говорил, что они откроют дочернюю компанию PGZ Service Orel для ремонта украинской техники в непосредственной близости к полю боя.

Из соображений безопасности компания не озвучивает, где украинские и польские механики выполняют сервисные работы. Однако известно, что PGZ обучила 100 украинцев на предприятии Huta Stalowa Wola, чтобы они самостоятельно могли выполнять базовые ремонтные работы и обслуживать технику.

"Наши мобильные бригады имеют возможности выполнять как простые ремонты в полевых условиях непосредственно у линии фронта, так и сложные повреждения на украинских предприятиях, где ремонтируют поврежденное оборудование в результате боевых действий. Технику, которая требует привлечения специализированного инструмента и комплексного ремонта, отправляют в Польшу", — пояснил Хвалек.

Поляки прошли обучение по безопасности, а также порядок работы на территории Украины, так как безопасность является главным приоритетом для производителя. На фотографиях можно увидеть танк Leopard 2A4 с проломленной крышей башни. Обстоятельства получения таких повреждений неизвестны.

Напомним, 1 августа СМИ писали, что Украина потеряла только три западных танка, которые будет невозможно восстановить, Все остальные будет ремонтировать Польша.

31 июля боец ВСУ впервые показал БМП Rosomak на вооружении украинской армии.