Польські спеціалісти перебувають в Україні, щоб ремонтувати техніку на фронті, – PGZ (фото)

Механіки з Польщі пройшли спеціальні інструктажі, як діяти в Україні. Вони ремонтують техніку, щоб вивозити її з української території тільки в країніх випадках.

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В Україні працюють спеціалісти з Польщі з обʼєднання Polska Grupa Zbrojeniowa. Про це повідомляє видання Polska Agencja Prasowa.

Польські спеціалісти знаходяться на території України, де займаються ремонтом ушкодженої західної та польської техніки. Зокрема танків Leopard 2A4 та САУ Krab. Ще в травні президент PGZ Себастьян Хвалек казав, що вони відкриють дочірню компанію PGZ Service Orel для ремонту української техніки у безпосередній близькості до поля бою.

З міркувань безпеки компанія не озвучує, де українські та польські механіки виконують сервісні роботи. Проте відомо, що PGZ навчила 100 українських механіків на підприємстві Huta Stalowa Wola, щоб вони самостійно могли виконувати базові ремонтні роботи та обслуговувати техніку.

"Наші мобільні бригади мають можливості виконувати як прості ремонти в польових умовах безпосередньо біля лінії фронту, так і складніші пошкодження на українських підприємствах, де ремонтують пошкоджене обладнання в наслідок бойових дій. Техніку, яка вимагає залучення спеціалізованого інструменту та комплексного ремонту, відправляють у Польщу", — пояснив Хвалек.

Поляки пройшли навчання з безпеки, а також порядок роботи на території України, бо безпека є головним пріоритетом для виробника. На фотографіях можна побачити танк Leopard 2A4 з проламаним дахом башти. Обставини отримання таких ушкоджень невідомі.

Нагадаємо, 1 серпня ЗМІ писали, що Україна втратила лише три західних танки, які буде неможливо відновити, Всі інші буде ремонтувати Польща.

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