Українським військовим заборонять публікувати деяку інформацію в інтернеті

Згідно із законодавством, військовослужбовці не мають права поширювати в медіа та мережі Інтернет інформацію, що дає змогу визначити геопросторові дані про військові об'єкти та характер завдань ЗСУ.

У четвер, 22 лютого, у першому читанні Верховна Рада ухвалила законопроєкт, спрямований на гарантування соціального захисту військовослужбовців і поліцейських. Крім збільшення їхніх прав, цим особам буде заборонено розміщувати певні відомості в інтернеті. Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

Він наголосив, що законопроєкт № 10313 містить положення, згідно з яким військовослужбовців позбавляють можливості поширювати через засоби масової інформації та інтернет інформацію, яку може бути використано для їхньої ідентифікації (включно з даними, що підлягають обробці, аналізу та узагальненню за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення). Серед них:

геопросторові дані про військові об'єкти, військові частини (підрозділи) та військовослужбовців під час виконання покладених на них завдань;

характер цих завдань і сили та засоби, залучені до їх виконання.

На додачу, законопроєкт передбачає регулювання умов надання військовослужбовцям одноразової відпустки у разі народження дитини зі збереженням повного розміру грошового забезпечення, а також питання, що стосуються нарахування пенсій для військовослужбовців.

Нагадаємо, що 22 лютого президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт №11035 про демобілізацію строковиків, термін служби яких закінчився під час дії воєнного стану.