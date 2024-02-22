15 тисяч артснарядів: Данія погодила пакет військової допомоги Україні на майже $250 млн

Данія у співпраці з Чехією, як йдеться на сайті данського Міноборони, профінансує придбання 15 тисяч 155-мм артилерійських боєприпасів.

Метте Фредеріксен, голова уряду Данії, повідомила, що країна погодила пакет військової допомоги Україні на 1,7 млрд крон (247,40 млн доларів). Про це вона повідомила на пресконференції, пише The Guardian.

Вона наголосила на тому, що варто й надалі підтримувати нашу державу у боротьбі за свободу.

"Час Україні не допомагає, на полі бою важлива лише дія. Боротьба України за волю – наша боротьба", – пояснила вона.

Як йдеться на сайті данського Міноборони, Данія у співпраці з Чехією профінансує придбання 15 тисяч 155-мм артилерійських боєприпасів. Країна також відправить ракети для систем протиповітряної оборони, техніку для розмінування та безпілотники. Ще пакет включатиме радари, комунікаційні прилади та обладнання для дронів від данських компаній.

Допомога від Данії для України

Данія, як стало відомо 18 лютого, передасть Україні всю свою артилерію. Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен зазначила, що європейцям не варто чекати, доки вирішиться криза з ухваленням фінансування постачання зі США для ЗСУ.

Вона підкреслила, що на Мюнхенській конференції з безпеки було висловлено необхідність негайної передачі Україні необхідних видів озброєнь. Метте Фредеріксен також наголосила, що європейцям не слід очікувати на розв'язання кризи в отриманні фінансування для постачання озброєнь зі США для Збройних сил України.

Данія також передасть Україні понад 13 млн доларів для зміцнення кіберзахисту. Свої кошти на користь України та її кіберзахисту у межах створеної 9 країнами ІТ-коаліції вже внесли, крім Данії, Естонії і Люксембургу.

У грудні стало відом, що Данія надасть Україні новий пакет допомоги на майже мільярд євро. Керівниця уряду Данії Метте Фредеріксен закликала всі держави переконатися, що Україна має все необхідне для продовження своєї боротьби.

Нагадаємо, 22 лютого Росія завдала удару по прифронтовій ТЕС. Внаслідок таки шестеро співробітників опинилися у лікарні.