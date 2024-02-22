Знищено половину "Калібрів": РФ випустила по Україні понад 8 тисяч ракет, — Ігнат (відео)

Протиповітряна оборона України від початку повномасштабного вторгнення РФ знищила 25 із 78 ракет "Кинджал", 406 із 843 ракет "Калібр", а також 1176 зі 1513 ракет Х-101/Х-555.

З 24 лютого 2022 року Російська Федерація випустила по території України понад 8 000 ракет різних типів і 4 637 "шахедів". Цю статистику озвучив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Левова частка ракет, звичайно, С-300, якими вони б’ють по наземних цілях. "Кинджалів" – 78, з них 25 – знищено. Так само "Калібрів" половина – 406 із 843 знищено Силами оборони. Це дуже потужні показники, які показують наші Сили оборони. Так само знищили ракети Х-101/Х-555, якими атакують за стратегічної авіації, – 1176 на даний момент із 1513", – повідомив Ігнат.

За словами спікера Повітряних сил, в опалювальний сезон 2022-2023 року окупанти застосували понад 1100 крилатих ракет.

"У них була мета загнати Україну в блекаут. Цього разу вже трошки інший вектор на завдання ударів. Ви бачите, які об’єкти атакуються – починаючи від портової інфраструктури аграрного сектору, далі нафто-газова галузь і оборонні підприємства. Але все одно удари йдуть і по критичній інфраструктурі, зокрема і по енергетиці", — зазначив Ігнат.

Також він прокоментував інформацію про розміщення пускових устанок "Іскандерів" на українських кордонах. Ігнат зауважив, що установок може бути багато. але треба дивитися на спроможності виготовлення ракет до них.

"За час повномасштабного вторгнення було випущено "Іскандерів" балістичних (а це "Іскандер М"), майже 1000 одиниць по Україні. На жаль, не було збито багато, як крилатих ракет, тому що це балістика. "Іскандерів К" було запущено близько 150, теж частина знищена з них, але це вже крилаті ракети. От "Іскандерів М, про які йде мова (тут же ж не по пускових треба дивитися установках, а по ракетах балістичних, які в них є до "іскандерів". Головне управління розвідки, здається, казало про цифру чи то 200 чи більше", — поінформував речник.

Щодо іранських ударних безпілотників, то станом на 22 лютого Сили оборони знищили 3 605 із 4 637 "шахедів".

Нагадаємо, 22 лютого пресслужба СБУ повідомила, що російська армія випустила по Україні понад 20 північнокорейських ракет. Жертвами ворожих "прильотів" стали щонайменше 24 мирних українців, понад сто цивільних дістали тяжкі поранення.

Російські окупанти почали застосовувати нові крилаті ракети Х-69. Вони призначені для ураження захищених цілей із відомими координатами та мають дальність дії майже 300 км. Перед польотом у ракету можна запрограмувати одну або кілька цілей, а координати завантажити в систему наведення ракети, щойно літак-носій опиниться в повітрі.