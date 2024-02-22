Велика Британія надасть Україні ще 200 ракет Brimstone: у чому їх перевага

Крім того, Лондон спільно з союзниками буде навчати 10 тисяч українських військових, заявив глава британського оборонного відомства Грант Шаппс.

Велика Британія надішле Україні ще 200 протитанкових ракет Brimstone. Про додаткову військову допомогу Києву оголосив міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс у четвер, 22 лютого. Про це пише британське видання The Guardian.

"Сьогодні я можу оголосити про новий пакет із 200 протитанкових ракет Brimstone у подальшому посиленні для захисту України. Раніше ці ракети мали значний вплив на полі бою, в одному випадку змусивши російські сили відмовитися від спроби перетину ріки та відступити", — заявив Шаппс.

Крім того, що Сполучене Королівство разом із іншими соююзниками навчатиме українських військових.

"Разом ми навчимо ще 10 000 (військових, — ред.) у першій половині 2024 року", — додав очільник британського оборонного відомства.

Що відомо про ракети Brimstone

ЗСУ активно використовують ракети Brimstone на полі бою з весни 2022 року.

Ракета, запущена з літака, може пролетіти 60 км, з гелікоптера — 40 км. При запуску з наземних платформ летить на відстань близько 12 кілометрів.

Brimstone є ракетами класу "повітря-земля", "земля-земля" і призначені для ураження танків, артилерії, систем РЕБ, невеликих суден та десантних кораблів.

Нагадаємо, 22 лютого німецький Бундестаг рекомендував надати Україні ракети Taurus. Тепер рішення має підтримати канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Також 22 лютого голова уряду Данії Метте Фредеріксен повідомила, що її країна погодила пакет військової допомоги Україні на 247,40 млн доларів. Данія у співпраці з Чехією профінансує придбання 15 тисяч 155-мм артилерійських боєприпасів. Крім того, Копенгаген відправить ракети для систем протиповітряної оборони, техніку для розмінування та безпілотники.