Не вистачить солдатів: Білорусь анонсувала військові навчання з РФ, але вони можуть не відбутися

За словами розслідувачів, ще в 2009-му році Росія і Білорусь вирішили проводити спільні військові навчання раз на два роки. Заходи проводяться у форматах спільних стратегічних ("Захід") і спільних оперативних навчань ("Щит Союзу").

У 2025 році на території Білорусі заплановані великі військові навчання. Тренуватися мають армії Білорусі та Росії. Про це повідомила моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Повідомляють, що вперше про проведення навчань "регіонального угруповання військ" російським пропагандистам заявив міністр оборони Віктор Хренін.

Група повідомила, що ще в 2009-му році Росія і Білорусь вирішили проводити спільні військові навчання раз на два роки. Заходи проводяться у форматах спільних стратегічних ("Захід") і спільних оперативних навчань ("Щит Союзу").

У звіті йдеться про те, що у 2023 році мали відбутися навчання "Щит Союзу". Вони були заплановані на 22-26 вересня, проте їх скасували. У 2024 році проведення спільних навчань не анонсувалося.

"Варто ще нагадати, що з 10 по 20 лютого 2022 року на території РБ проходили позапланові СОУ "Союзна рішучість-2022". Через чотири дні після закінчення цих"навчань" Росія почала вторгнення в Україну", — сказано у звіті.

Група зазначила, що навчання у 2025 році також можуть не відбутися через війну в Україні.

"У РФ може просто не вистачити солдатів і на війну, і на навчання. Можна ще згадати навчання ОДКБ "Бойове братерство-2023", що проходили у вересні 2023 року в РБ, у яких узяв участь дуже скромний за чисельністю російський контингент", — зазначили розслідувачі.

Нагадаємо, що білоруський політик Олександр Лукашенко закликав озброїти патрулі на вулицях Білорусі для пошуків "заблукалих екстремістів". Він вважає, що територією країни пересуваються антидержавні групи, які ще не до кінця розуміють, на що їх націлюють закордонні куратори".