ЗСУ "сконцентрували" до 114 тисяч військових біля білоруського кордону: що кажуть у РБ

У Білорусі заявили, що їм не потрібно нарощувати додаткові сили на кордоні. Зі слів міністра оборони Віктора Хреніна, велику загрозу становлять українські диверсійні групи.

Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що Україна нібито зосередила на українсько-білоруському кордоні ударне угрупування, чисельністю 112-114 тисяч людей. Про це він повідомив в інтерв'ю російському телеканалу "Россия-24".

Він зазначив, що створене ударне угрупування — це вже загроза. Хренін зауважив, що для охорони кордону Україна задіяла близько 17 тисяч людей. Також білоруси нібито спостерігають багато провокацій зі сторони ЗСУ з порушенням повітряного простору, зокрема зальотами безпілотних літальних апаратів.

"Вони (українці, — ред.) її (кордон, — ред.) перетворюють на укріпрайон. Повністю заміновані всі дороги, зруйновані мости, залізничні колії, будують протитанкові паркани", — сказав Віктор Хренін.

Проте він наголосив, що з білоруського боку на кордоні з Україною не потрібно нарощувати додаткові сили. З його слів, наразі велику загрозу становлять диверсійні групи, що йдуть з боку України.

Також міністр оборони РБ додав, що білоруси фіксують розвідку з повітря, яку нібито проводять західні країни.

"На сьогодні ми бачимо завчасний комплекс заходів, які проводить Західна Європа на чолі зі США для підготовки до військових дій. Ми розуміємо, проти кого ці військові дії будуть спрямовані", — додав він.

Додамо, що на момент виходу публікації українська сторона не прокоментувала слова міністра оборони Білорусі Віктора Хреніна.

Нагадаємо, 16 лютого речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що лідер Білорусі намагається залякати громадян та заявляє про "загрозу", яку нібито несе Україна.

20 лютого Олександр Лукашенко повідомив, що Білорусь володіє всіма необхідними системами озброєння, які потрібні для захисту країни. Мова йде про оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер-М" і зенітно-ракетні комплекси С-400.