Там давно стоять російські війська: РФ може приєднати Придністров'я, — командир 3 ОШБр

Максим Жорін заявив, що Росія вважає постійну ескалацію найкращим методом тримати росіян "у тонусі", а також готувати велику війну проти НАТО.

Цілком реально, що Росія може офіційно приєднати до себе Придністров'я (так звану "ПМР"). Там уже давно перебувають російські війська. Про це у себе в Telegram написав командир 3 ОШБр Максим Жорін.

Він зазначив, що Росія вважає постійну ескалацію найкращим методом тримати росіян "у тонусі", а також готувати велику війну проти НАТО.

"Водночас потрібно враховувати, що в Придністров'ї давно стоять російські війська — вони й так де-факто є частиною Росії. Складно зрозуміти, чому Захід усе ще дає можливість існувати цьому утворенню. Через свою слабкість тепер буде ще більша проблема", — написав він.

Також Жорін зазначив, що Молдова могла б звернутися по допомогу до України.

Максим Жорін про Придністров'я Фото: Скриншот

Нова провокація в Придністров'ї: що відомо

Нагадаємо, придністровський опозиціонер Геннадій Чорба заявив, що 28 лютого в Тирасполі має відбутися "з'їзд депутатів усіх рівнів", де ті проситимуть про зближення з Російською Федерацією. Такі заходи відбуваються здебільшого для ухвалення ключових рішень. На засіданні може прозвучати прохання стати частиною Росії нібито від імені всього народу невизнаного Придністров'я. Окремо опозиціонер додав, що Москва регулярно влаштовувала провокації на території невизнаної держави.

У Молдові заявили, що за ситуацією уважно стежать і Офіс політики реінтеграції перебуває в постійному контакті з місією ОБСЄ та іншими міжнародними партнерами.

Ще 29 січня аналітики з ISW стверджували, що є ознаки "інтересу" РФ до заворушень у Молдові.