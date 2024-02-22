Британські виробники підтримують російську військову машину в битві проти України, — Sky News

Товари "подвійного використання" потрапляють у Росію через інші країни. Пізніше ці деталі, заборонені санкціями, знаходять у запущених ЗС РФ безпілотниках і ракетах.

Експорт із Великої Британії зміцнює російські війська, які воюють в Україні. Про це йдеться в матеріалі Sky News.

Ідеться про постачання обладнання для безпілотників, оптичних приладів і навіть важкої техніки. Усе це формально відправляється в країни Кавказу та Центральної Азії, але потім опиняється в Росії. Учасниками "схеми" вважають такі країни як Киргизстан, Вірменію, Узбекистан та інші.

Журналісти підкреслюють, що попри фактичне скорочення потоку товарів у РФ на тлі санкцій великі обсяги речей "подвійного використання" все ще знаходять шлях із Великої Британії до Росії. Країна є учасником "тіньової економіки", яка допомагає військовому виробництву для потреб ЗС РФ.

За даними ЗМІ, експорт британських товарів у Росію впав на 74%. Більшість того, що продовжують експортувати, — це харчові продукти, медичні товари й інші гуманітарні товари. Водночас експорт важкої техніки, електрообладнання й автомобілів упав "майже до нуля".

Експорт із Великої Британії в Росію Фото: Sky News

Водночас зріс "безпрецедентними темпами" британський експорт до колишніх радянських країн. Зокрема, постачання товарів у Киргизстан збільшилися з "шаленою швидкістю" на понад 1100%. Серед поставленого переважають важка техніка та транспорт, експорт яких у РФ заборонений.

Експорт із Великої Британії в Киргизстан Фото: Sky News

Експерт-економіст Робін Брукс зазначив, що Німеччина та Польща також надсилають великі обсяги обладнання в Росію через інші країни.

"Зі сторони Західної Європи й особливо ЄС, я б сказав, що це триває деякий час. На цей момент це широко відомо в Брюсселі, і я думаю, що є ключове питання, чому нічого не робиться на центральному рівні ЄС, щоб зупинити це?" — сказав він.

Однак британські чиновники переконують, що вони, навпаки, постійно працюють над посиленням санкцій.

"Будь-яке недотримання цих жорстких санкцій є серйозним правопорушенням і карається великими фінансовими штрафами або кримінальним переслідуванням", — запевнили журналістів.

У ЗМІ підкреслили, що експорт із Великої Британії зріс не лише до Киргизстану. Схожу ситуацію зафіксували у Вірменії, яка водночас збільшила свій експорт у Росію.

Експорт із Великої Британії у Вірменію Фото: Sky News

"Подвійне занепокоєння викликає той факт, що серед товарів, які надсилаються до цих країн, є значна кількість предметів, які вважаються "з подвійним використанням" і можуть бути перепрофільовані в зброю", — зазначили у виданні.

Повідомляється, що в ЄС є список із 45 категорій "предметів високого пріоритету" — товарів, які знаходили в залишках російської зброї на фронті в Україні. Експорт цих речей із Великої Британії до чотирьох держав Кавказу та Центральної Азії зріс із початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ на понад 50%.

Експорт підсанкційних товарів із Великої Британії Фото: Sky News

"Безсумнівно найбільшою категорією товарів, які відправляються до цих чотирьох кавказьких і центральноазійських країн, були "частини літаків, гелікоптерів або безпілотних літальних апаратів" — іншими словами, обладнання, яке можна використовувати для виробництва безпілотників та іншої авіаційної техніки", — розповіли в ЗМІ.

Також ці товари включають машини для обробки даних, аеронавігаційне обладнання та засоби радіонавігації.

Товари, які експортуються з Великої Британії Фото: Sky News

Експерт британського аналітичного центру RUSI То Кітінге наголосив, що у виробників має викликати тривогу "великий сплеск" експорту до Киргизстану.

"Ви, безсумнівно, повинні зупинитися та запитати себе: чому це відбувається? Чи я опосередковано надаю ресурси російським військовим? І ви, очевидно, не хочете цього робити. І справді, роблячи це, ви, імовірно, порушуєте санкції", — додав він.

Кітінге пояснив, що "трагедія" полягає у використанні цих деталей для російської зброї. Коли в Україні розбирають безпілотник або крилату ракету, запущені окупантами, там знаходять компоненти з ЄС, Великої Британії та США, вироблені після 24 лютого 2022 року.

"Тож це свіжий експорт, це не застарілий експорт", — зазначив експерт.

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