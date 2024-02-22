Від F-16 до вступу в ЄС: Зеленський назвав 2 ключові задачі України на 2024 рік (відео)

За словами президента, незабаром українські захисники зможуть пересісти на сучасні винищувачі, що значно посилить Повітряні сили. Під час засідання Ставки вдалося обговорити параметри першої партії, а також терміни поставок.

У 2024 році Україна значно посилить свої Повітряні сили і це є фундаментальним завданням на найближчий час. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час традиційного вечірнього звернення до народу 22 лютого.

За його словами, четвер розпочався з проведення Ставки, на якій йшлося не тільки про ситуацію на фронті, а й про інші стратегічні питання. Зокрема було порушено тему того, що незабаром ЗСУ можуть перейти на сучасні винищувачі F-16. На засіданні прозвучала спеціальна доповідь із цього приводу.

"Усі параметри по першій партії літаків: конкретні терміни поставки, необхідне технічне та інфраструктурне забезпечення. Деталі позитивні. Цього року наші Повітряні сили стануть сильнішими, це — фундаментальні завдання. Конкретно — це захист від російських керованих авіабомб і загалом нові можливості на лінії фронту", — заявив Володимир Зеленський.

Окремо глава держави додав, що на Ставці також він заслухав доповіді від Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, міністра оборони Рустема Умєрова, а також інших чиновників, які відповідають за озброєння. Особливу увагу було приділено кільком напрямкам фронту — Авдіївському та південному.

Цілі України на 2024-й рік: євроінтеграція

Ще одна мета України на поточний рік — початок переговорів про вступ до Європейського Союзу. Під час вечірнього звернення до народу президент поділився деякими деталями.

22 лютого йому вдалося поговорити з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Це була досить конкретна розмова і максимальна увага була приділена спільним інтересам європейців.

Торкнулися теми зусиль України щодо європейської інтеграції. Вони переконані, що потрібно якомога швидше затвердити переговорні рамки для України, які потім будуть затверджені державами-членами ЄС.

"Мета абсолютно раціональна — вже в першій половині року, навіть до червня, можемо почати переговорний процес. І це буде найкращим сигналом усім, хто не вірить у Європу, що наше єднання справді міцніє", — заявив глава держави.

Володимир Зеленський подякував Шарлю Мішелю за повну конструктивність. Також Європа готова допомогти Києву та Варшаві залагодити ситуацію на кордоні. Усі розуміють, що необхідно домовитися, адже це в інтересах кожної зі сторін.

По всіх фронтах триває робота над тим, щоб Росія програла цю війну. По світу українські військові продовжують проходити навчання, а партнери, зокрема Данія, далі допомагають Україні оборонними пакетами, які полегшують ситуацію на полі бою. Володимир Зеленський подякував усім тим, хто докладає зусиль для того, щоб Київ здобув перемогу.

Нагадаємо, 22 лютого повідомлялося, що ЗСУ матимуть право атакувати з F-16 військові цілі РФ за межами України. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що союзники Києва прагнуть, щоб передача винищувачів відбулася якнайшвидше, але їхня ефективність буде більшою, якщо пілоти матимуть високий рівень підготовки.

Також 21 лютого в Повітряних силах пояснили, що заважає передачі F-16 Києву. За словами спікера командування Юрія Ігната, в умовах війни в Україні не можуть капітально будувати інфраструктуру, згідно з вимогами країн НАТО, для винищувачів F-16, але літаки зможуть злітати з того, що вже є.