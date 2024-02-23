У Дніпрі "Шахед" влучив у багатоповерхівку: під завалами перебувають люди, — ОВА

За даними глави адміністрації Сергія Лисака, внаслідок російського удару по житловому будинку постраждали щонайменше четверо людей.

У ніч на 23 лютого Збройні сили Російської Федерації вдарили по Дніпру безпілотними літальними апаратами "Шахед", один із яких влучив у багатоповерховий будинок. Про це написав начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі.

"Росіяни атакували область "Шахедами". Є влучання по багатоповерхівці в Дніпрі", — ідеться в публікації.

За попередньою інформацією, внаслідок удару постраждали четверо людей. Глава адміністрації також повідомив, що під завалами перебувають люди.

"Пошукова операція триває. Прохання не допомагати ворогу і не публікувати та не обговорювати в мережах зайвого", — написав Лисак.

Нагадаємо, в ніч на 23 лютого російські окупанти вдарили дронами по території України, зокрема по Одесі, Дніпру та Харкову. БПЛА були запущені з Приморсько-Ахтарська. Обстріл тривав чотири години.

За даними Сил оборони півдня, в Одеській області сили протиповітряної оборони збили дев'ять ворожих дронів, а ракети, запущені окупантами з акваторії Чорного моря, втратили боєздатність у повітрі. Один із безпілотників упав на підприємство в Одесі, що призвело до загоряння і загибелі людини.