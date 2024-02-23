"Путін перетнув усі червоні лінії": Зеленський розповів, коли закінчиться війна в Україні (відео)

Очільник Кремля Володимир Путін є загрозою для всього світу, оскільки він може спробувати знищити НАТО, переконаний президент України Володимир Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що світ не готовий до того, що лідер Російської Федерації Володимир Путін "втратить свою владу". Про це він повідомив в інтерв'ю американському журналісту Брету Баєру, яке транслював телеканал FOX News.

У Зеленського запитали, коли, на його думку, завершиться російсько-українська війна. Президент відповів, що світ не готовий до того, що Володимир Путін втратить свою владу. Він вважає, що світ боїться змін у Росії, проте США, європейські країни та глобальний Південь "можуть вибирати".

"Путін перетнув усі червоні лінії. Він неадекватна людина, він загроза для всього світу, він спробує знищити НАТО", — наголосив він.

Зі слів Зеленського, війна закінчиться в той момент, коли світ це зрозуміє.

Нагадаємо, 17 лютого у ЗМІ поділилися декількома сценаріями того, як може закінчитися російсько-українська війна. Журналісти переконані, що події на фронті залежать від допомоги, яку надаватимуть західні партнери. У разі її відсутності, перемогу можуть здобути більш витривалі війська.

29 січня колишній головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, адмірал ВМС США у відставці Джеймс Ставрідіс розповів, що існує ймовірність проведення мирних переговорів наприкінці 2024 року, після виборів у США. З його слів, Україна та Росія зазнають складнощів і отримують допомогу від третіх сторін.