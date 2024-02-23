Вп'ятеро більші: Зеленський порівняв втрати росіян та ЗСУ на фронті (відео)

Очільник держави наголосив, що озвучену ним статистику слід вважати приблизною. На одного полеглого бійця Сил оборони припадає п'ять ліквідованих росіян.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що втрати окупаційної російської армії на війні в Україні вп'ятеро більші, ніж втрати Сил оборони. Про це очільник держави сказав в інтерв'ю американському телеканалу Fox News, опублікованому у п'ятницю, 23 лютого.

За його словами, на одного загиблого українського захисника припадає п'ять ліквідованих росіян.

"Ми знаємо, що десятки тисяч людей було вбито. Десятки тисяч дітей були депортовані. Якщо порівнювати кількість загиблих солдатів, я б сказав, відношення 1:5. На одного українського військового, який загинув у бою, припадає 5 російських солдатів. Це приблизна статистика", — сказав президент України.

Виробництво зброї

Зеленський також зауважив, що без підтримки Заходу Україна не зможе не тільки забезпечити свою оборону, але й зміцнити економіку та стабільність, що в свою чергу може сприяти відновленню виробництва власної зброї у країні.

Президент додав, що Києву потрібна "потужна зброя, зброя великої дальності, ракети великої дальності та артилерія".

"Мова не про типи, а про виробництво. Збільшувати його кожен день, так, і протиповітряна оборона, щоб захистити людей, щоб дати можливість, економіка, щоб збільшити його, значить, дати можливість безпекової ситуації", — каже Зеленський.

Нагадаємо, у тому ж інтервʼю президент Володимир Зеленський заявив, що світ не готовий до того, що лідер Російської Федерації Володимир Путін "втратить свою владу". Він вважає, що світ боїться змін у Росії, проте США, європейські країни та глобальний Південь "можуть вибирати".

Також 23 лютого аналітики DeepState повідомили, що українським Збройним силам на Мар’їнському напрямку вдалось відкинути російських бойовиків в селі Побєда.

20 лютого українські військові розгромили колону російської техніки та відбили ворожий штурм у районі Ласточкиного. Також уночі двоє російських солдатів пробралися в село, проте їх ліквідували бійці ЗСУ.