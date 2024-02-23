Вірменія призупиняє участь в ОДКБ: Пашинян пригрозив РФ наслідками

За словами прем'єр-міністра країни, Росія "відкрито закликає вірменське населення повалити владу". Пашинян стверджує, що протягом кількох місяців російська пропаганда проти Вірменії не слабшає.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив про припинення участі своєї країни в Організації Договору про Колективну Безпеку (ОДКБ). Він також висловив різку критику на адресу дій російської влади на території Вірменії. Про це Пашинян сказав в інтерв'ю телеканалу France 24.

Прем'єр-міністр Вірменії попередив Росію про можливі "наслідки".

"Участь Вірменії в Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), в якій домінує Москва, заморожена. При цьому питання про збереження російської військової бази у Вірменії в місті Гюмрі не стоїть на порядку денному", — заявив Нікол Пашинян.

Він звинуватив Росію у відкритому заклику вірменського населення повалити владу, стверджуючи, що ця пропаганда з Кремля триває вже кілька місяців і не слабшає.

Пашинян також наголосив на своєму занепокоєнні з приводу викрадення Дмитра Сетракова — російського військовослужбовця, якого мобілізували до армії РФ, але він утік із частини і поїхав до Вірменії. Його затримали співробітники російської військової поліції і відправили на базу РФ у Гюмрі, а потім через деякий час вивезли в Росію.

Фактично, за його словами, російські військові здійснили викрадення людини на території іншої держави.

"Ми не можемо піддаватися незаконним діям на нашій території. Будуть наслідки, якщо вимоги Єревана залишаться без відповіді", — заявив Пашинян.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна не є союзником Росії у війні проти України. Пашинян припускає, що Вірменія може переглянути своє членство в ОДКБ, але членство в НАТО — очевидна червона лінія для Росії і "не є питанням, яке обговорюється".

14 листопада Пашинян відмовився брати участь у саміті ОДКБ у Мінську. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков висловив жаль з приводу рішення вірменського прем'єра і заявив, що ОДКБ "все одно зберігає свою актуальність".