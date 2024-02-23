"Укроборонпром" почне ліцензійне виробництво чеських гвинтівок CZ BREN 2

Гендиректор Česká zbrojovka Ян Заїц заявив, що угода про наміри є першим кроком у масштабному проєкту передавання технологій для виробництва штурмових гвинтівок.

Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" уклало угоду про наміри почати складати гвинтівку CZ BREN 2 в Україні на потреби ЗСУ. Про це повідомляє пресслужба товариства.

Український "Укроборонпром" підписав угоду про наміри з чеською компанією Česká zbrojovka a.s. і дочірньою компанією Colt CZ Group SE щодо надання Україні ліцензії на виробництво гвинтівок CZ BREN 2. Це має дозволити оснастити ЗСУ натівською вогнепальною зброєю для посилення оперативних потужностей.

"Передача технологій від країн-членів НАТО є ключовим моментом для нашої компанії, зумовленим успішним міжнародним партнерством та реформою ОПК. Ця ініціатива є важливим кроком на шляху до створення Арсеналу вільного світу в Україні", – заявив гендиректор "Укроборонпрому" Герман Сметанін.

Гендиректор Česká zbrojovka Ян Заїц заявив, що це велика честь для них підтримувати українські зусилля для прийняття обладнання НАТО. Передавання ліцензії на CZ BREN 2 є першим кроком у великому проєкті з передачі технологій для цієї гвинтівки.

Також зазначається, що проєкт розгортання виробництва чеської вогнепальної зброї був представлений ще під час першого міжнародного форуму оборонних індустрій в Києві восени 2023 року.

CZ BREN 2 схожий на FN SCAR, але це класичне компонування для такого типу гвинтівок

CZ BREN 2 — це розвиток чеської гвинтівки BREN, яка дебютувала у 2009 році. Оновлена штурмова гвинтівка отримала модернізований механізм взведення зі ставшою нерухомою ручкою. Загалом гвинтівка розроблялась як модульна зброя, яка може бути під калібр 5,56x45 мм або 7,62х39 мм завдяки заміні ствола та вкладки шахти магазина. Також зброя зручна для використання як правшею, так і для шульги. CZ BREN 2 вже використовується підрозділами Сил оборони.

Нагадаємо, 22 лютого ЗМІ писали, що Канада планує оплатити 800 тисяч боєприпасів для України, які знайшла Чехія.

19 лютого стало відомо про наміри розгорнути виробництво гранатометів Panzergaust 3 в Україні.