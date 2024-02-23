"З'являться в нашому небі": Зеленський показав навчання українських пілотів на F-16 (відео)

Наразі пілоти ЗС ЗСУ проходять навчання на багатоцільових винищувачах на базі Скрюдструп у Данії.

Президент України Володимир Зеленський показав, як українські пілоти продовжують інтенсивні тренування на винищувачах F-16 на базі Скрюдструп у Данії. Про це стало відомо з його Telegram.

"Усі українці чекають на день, коли перші українські F-16 з'являться в нашому небі, коли посилять захист наших міст і громад та можливості наших Сил оборони України", — повідомив Зеленський.

Український лідер також зазначив, що він вдячний коаліції F-16, яка наближає день, коли ЗСУ отримають винищувачі.

Нагадаємо, 22 лютого повідомлялося, що ЗСУ матимуть право атакувати з F-16 військові цілі РФ за межами України. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що союзники Києва прагнуть, щоб передача винищувачів відбулася якнайшвидше, але їхня ефективність буде більшою, якщо пілоти матимуть високий рівень підготовки.

Також 21 лютого в Повітряних силах пояснили, що заважає передачі F-16 Києву. За словами спікера командування Юрія Ігната, в умовах війни в Україні не можуть капітально будувати інфраструктуру, згідно з вимогами країн НАТО, для винищувачів F-16, але літаки зможуть злітати з того, що вже є.