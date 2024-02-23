На сході не доміновуватимуть над авіацією РФ: експерт розповів, де використають F-16 (відео)

Для максимальної ефективності використання ракетних систем борти F-16 потребують підтримки авіації дальньої радіолокаційної розвідки і спостереження типу АВАКС, розповів військовий експерт Олександр Коваленко.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що українські військові найкраще застосовуватимуть американські винищувачі F-16 на півдні. Про це він повідомив в ефірі "24 Каналу".

Він розповів, що літаки F-16 потребують підтримки авіації дальньої радіолокаційної розвідки і спостереження типу АВАКС для того, аби підвищити ефективність використання ракетних систем. Як приклад він навів ракети класу "повітря — повітря" дальнього радіуса дії AIM-120 AMRAAM, які без підтримки АВАКС не зможуть повністю застосувати свій функціонал на всю потужність характеристик.

З його слів, борти АВАКС літають у повітряному просторі Румунії або частково над Чорним морем. Коваленко наголосив, що якнайкраще для України буде, якщо вдасться домовитися про те, що вони будуть літати в небі Молдови.

"F-16 максимально ефективно можна буде використовувати по лівобережній Херсонщині", — сказав Олександр Коваленко.

Він розповів, що застосування F-16 в Луганській чи Донецькій областях — це ближній, чи середній радіус використання, що створить серйозну загрозу для підбиття літака російською авіацією.

Олександр Коваленко повідомив, що у Бєлгородській області та іноді в повітряному просторі тимчасово окупованих територій окупанти тримають літаки дальнього радіолокаційного стеження (ДРЛО) А-50. Ними ворог допомагає винищувачам максимально ефективно використати авіаційні ракетні комплекси дальнього радіуса дії. Він додав, що на сході літаки F-16 будуть не домінантними в порівнянні з авіацією РФ, проте на півдні — навпаки.

Нагадаємо, 21 лютого речник ПС Юрій Ігнат зауважив, що ніхто точно не знає, коли Україна отримає літаки F-16, військові очікують їх якомога швидше.

22 лютого генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що Україна зможе завдавати удари за допомогою літаків F-16 по законних російських військових цілях за межами української території.