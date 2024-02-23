З миру по чіпу: в російській авіабомбі КАБ знайшли мотор від французького вентилятора за 13 євро

Росіяни використовують все, що їм вдається роздобути в обхід санкцій — польский паливний насос на "Шахеді" або ірландський карбюратор.

Зброя РФ рясніє іноземними комплектуючими, серед яких є такі, які виготовлені наприкінці 2023-го року, через що якість електронних плат погіршилася. Про це пише "Українська правда".

В Київському науково-дослідному інституті судових експертиз (КНДІСЕ) є відділ, де вивчають ракетну, артилерійську зброю та дрони Російської Федерації. Тут готують висновки, що їх отримують різні установи – від судів до НАЗК, ГУР МО та дипмісій. Експерти інституту кажуть, що у них немає завдання визначати країну, деталі з якої росіяни використовують частіше за все.

Встановлено, що ЗС РФ використовують компоненти компаній з США, Канади, Японії, Гонконгу, Тайваню, Франції, Швейцарії, Австрії, Німеччини та інших.

Росіяни використовують все, що їм вдається роздобути в обхід санкцій — польский паливний насос на "Шахеді" або ірландський карбюратор.

Тільки в одному безпілотнику Zala іжевського концерну "Калашніков" знайшли комплектуючі декількох країн – від китайського двигуна до електроніки американського, японського та швейцарського виробництва.

В "ФСБшному" картографі SuperCam знайшли японську 3D-камеру Sony, яка на висотах до 5 кілометрів дозволяє робити деталізовану 3D-мапу, за допомогою якої росіяни визначають цілі для ударів.

Японська камера

"Якщо чесно, то загалом кількість іноземних елементів не зменшилась (від 24.02.2022 року). Я не можу сказати, що вона скоротилась якось суттєво, скажімо, на 50%. Росіяни міняють виробників. Наприклад, була якась плата фірми зі США, а потім з Тайваню. Ми бачили двигуни від КАБів, керованих авіабомб. Вони від звичайного вентилятора, який продається у Франції "аж" за 13 євро. Вони його перебирають і монтують на механізм, що розкриває крила бомби", — оцінює ситуацію директор КНДІСЕ Олександр Рувін.

Компоненти російського озброєння

Він зазначив, що окупанти почали використовувати в ракетах блоки наведення з безпілотників "Орлан" або інших. Якість електронних плат погіршилась. Але глобального погіршення якості засобів ураження в Інституті поки не спостерігають.

Нагадаємо, що в Азовському морі знайшли льотчика збитого винищувача РФ. Він замерз в 1 км від берега.

Такод повідомлялося, що російські військові почали застосовувати в зоні бойових дій нові потужні системи радіоелектронної боротьби зі спрямованими антенами.