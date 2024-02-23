Від Challenger 2 до САУ AS90: Велика Британія "відправить на пенсію" 13 зразків зброї

В межах оптимізації Королівської армії Міноборони планує списати 13 зразків озброєння, але не все отримає рівноцінну заміну на сучасні аналоги.

В межах "програми оптимізації" армії Міністерство оборони Великої Британії планує відмовитись від 13 зразків озброєння, включно з артилерією, танками і іншими машинами. Про це повідомляє UK Defence Journal.

Державний міністр Міноборони Джеймс Картлідж повідомив, що до 2030 року Королівські збройні сили відмовляться від такої техніки:

САУ AS90;

ЗРК Stormer;

танк Challenger 2;

БМП Warrior;

105-мм легка гаубиця;

всюдихід BV206;

броньовик Mastiff;

броньовик для патрулювання Ridgeback;

багатоцільовий броньовик Wolfhound;

броньована евакуаційна армія Beach Recovery;

Vehicle Heavy Equipment Transporter;

Foxhound захищений патрульний броньовик;

броньовик Jackal;

броньовик Coyote;

позашляховик Pinzgauer;

джипи Landrover (включно з версіями WMIK/RWMIK);

Quad bike;

Wheeled Tanker;

броньовик Puma;

Проте у виданні наголошують, що не вся техніка буде просто списана. Наприклад, на заміну Challenger 2 прийде Challenger 3. На різні БМП прийде сімейство Boxer і Ajax. Окрім цього в розробці сімейство легкоброньованих машин. Але якщо зараз британська армія має понад 200 танків Challenger 2, то матиме лише 148 Challenger 3. У Defense Express додають, що парк броньовиків при цьому може й не потребують заміни, а мова йде про необхідність уніфікації. Також деякі зразки по типу ЗРК Stormer чи 105-мм артилерія не отримають рівноцінної заміни.

Нагадаємо, 18 січня Лана Зеркаль заявила, що Британія була готова воювати на боці України, але їх стримали США.

Також у Німеччині розпочали польові випробування танка Challenger 3.