Ціна флагштоку: ЗСУ показали, куди поділися росіяни, які встановили прапор РФ у Кринках

Двоє окупантів похапцем пробралися на околицю села з прапорами РФ, записали "переможне" відео, а після цього швидко накивали п'ятками в бік лісу.

Російські окупанти, які пішли на зачистку Кринок на лівому березі Херсонщині, були зачищені самі. Про це свідчить відео, яке оприлюднили аналітики DeepState.

Так, в DeepState вирішили показати, як насправді проходила "спецоперація" РФ із "звільнення" Кринок, про яку відзвітував Путіну міністр оборони РФ Сергій Шойгу, та як справці встановлювався прапор РФ у селі.

"Кадри всієї "операції по взяттю Кринок русн*ю", якими поділилися бійці морської піхоти. Як взяли, так і віддали. Кринки — це Україна! Робота бомберів та мінометників зведеного підрозділу "Б.Г." при кримському управлінні СБУ та аеророзвідки 38 ОБрМП", — йдеться в повідомленні.

На відео двоє окупантів похапцем пробралися на край села з прапорами РФ, наскоком встановили їх, записали "переможне" відео, а після чого чимдуж дременули в ліс. За всім цим дійством спостерігали оператори Сил оборони.

Спершу "визволителів" Кринок українські захисники атакували з мінометів, а далі добили скидами з дронів.

Також є кадри, як на штурм Кринок пробирається група росіян, але до штурму, як такого, справа не дійшла. Окупантів один за одним знищили з БпЛА.

Встановлення флагштоку в Кринках коштувало ЗС РФ життя понад десяти російських загарбників.

Карта DeepState

Нагадаємо, що 23 лютого українські військовослужбовці підняли державний прапор України на водонапірній вежі у Кринках на лівому березі в Херсонській області.

21 лютого волонтер Сергій Стерненко зауважив, що на плацдармі в Кринках не вистачає човнів та РЕБ, щоб доставляти боєприпаси на лівий берег. Свою думку він проілюстрував кадрами з дрона, який привіз патрони українському бійцю.