Бельгія передасть Україні F-16 до 2025 року, – прем'єр-міністр

Керівник бельгійського уряду Александер де Кроо заявив, що Бельгія надає можливості для навчання українських фахівців зараз, підтримка України буде здійснюватися й надалі.

Бельгія передасть Україні F-16 до 2025 року. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Александер де Кроо під час спільної для преси заяви з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Він наголосив на тому, що Бельгія є частиною коаліції F-16. Країна надає можливості для навчання українських фахівців зараз.

"І ми зможемо надати Україні F16 до 2025 року", – сказав де Кроо.

Керівник бельгійського уряду наголосив на тому, що Бельгія й надалі підтримуватиме українську державу. Підтримка відбудеться в рамках головування Бельгії в ЄС. Країна "зробить усе можливе, щоб ще більше допомогти Україні на її шляху до перемоги".

Александер де Кроо нагадав, що цієї п'ятниці був ухвалений 13-й пакет санкцій для РФ. Посадовець наголосив, що це "ще раз показує, що 27 країн — членів ЄС єдині в підтримці України".

Коаліція F-16 та літаки для України

Голова Міністерства оборони Бельгії Людівіне Дедондер 15 вересня 2023 року заявив, що Бельгія виконуватиме положення, які досягнуті "авіаційною коаліцією" та навчатиме українських пілотів керувати винищувачами F-16. Вона наголосила на тому, наскільки важливою є підтримка нашої держави. Навчання пілотів та інструкторів відбуватиметься не тільки у Бельгії.

В Данії також пілоти отримають відповідні навички. У цій країні будуть розгорнуті в Данії з технічним персоналом. У 2024 році відправлять два літаки F-16 до цієї країни.

У ВПС США 19 лютого повідомили, що перші українські пілоти F-16 завершать навчання вже в травні. Навчання українських льотчиків зайняло трохи більше часу, ніж було заплановано раніше, оскільки вони повинні вміти виконувати повний спектр завдань, що виходять за межі військових сценаріїв.

Нагадаємо, 23 лютого Європейський Союз ухвалив 13-й пакет санкцій проти Росії, до якого увійшли 88 юридичних осіб та 106 фізичних осіб. До списку потрапили юридичні та фізичні особи, які мають відношення, зокрема, до оборонного та військового секторів. Ці компанії та люди беруть участь у постачанні зброї з КНДР на територію Росії, сприяють депортації та переховуванню українських дітей.