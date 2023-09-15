"Коаліція F-16"для України: Бельгія надасть свої літаки для навчання пілотів

Процес навчання також розгорнуть в Данії, де буде присутній технічний персонал, що сприятиме швидкій підготовці.

Related video

Бельгія виконуватиме положення, які досягнуті "авіаційною коаліцією" та навчатиме українських пілотів керувати винищувачами F-16. Подробиці у Twitter повідомила голова Міністерства оборони Бельгії Людівіне Дедондер.

Вона наголосила на тому, наскільки важливою є підтримка нашої держави. Навчання пілотів та інструкторів відбуватиметься не тільки у Бельгії.

В Данії також пілоти отримають відповідні навички. У цій країні будуть розгорнуті в Данії з технічним персоналом. У 2024 році відправлять два літаки F-16 до цієї країни.

"Сприятиме підготовці українських пілотів і техніків", – повідомила керівниця відомства.

Навчання пілотів та постачання F-16 до України

У серпні МЗС розповіли, коли очікуються постачання F-16 до України. Зі слів міністра Дмитра Кулеби, президент Володимир Зеленський постійно проводить наради і переговори щодо прискорення постачання винищувачів Києву. Він наголосив на тому, що питання про постачання винищувачів F-16 тепер лише технічне, а не політичне.

За інформацією Associated Press, США можуть провести підготовку перших українських пілотів уже до кінця поточного року. Так, пілоти зможуть почати літати на винищувачах F-16 вже через три місяці. Таку думку висловив директор ВПС Національної гвардії США Майкл Ло. Він вважає, що за три місяці освоїти військові літаки абсолютно реально.

Нагадаємо, 11 серпня журналісти The Wall Street Journal повідомили, що Україні, ймовірно, доведеться почекати ще рік без винищувачів F-16. За даними видання, Київ зіткнувся з невизначеністю з боку західних чиновників у питаннях навчання українських льотчиків. Вони нагадали, що адміністрація Джо Байдена вже раніше відхиляла запити України про постачання F-16, проте в травні змінив позицію та висловив підтримку ідеї навчання українських пілотів на цих винищувачах.