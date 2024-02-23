Не влітку: прем'єрка Данії припустила, коли в Україні можуть з'явитись F-16 (відео)

За словами Метте Фредеріксен, передавання західних винищувачів ЗСУ не є проблемою — все впирається в будівництво інфраструктури для них.

Винищувачі F-16 можуть з'явитись в Україні весною. Про це під час візиту до України сказала прем'єрка Данії Метте Фредеріксен.

За її словами, передавання західних винищувачів ЗСУ не є проблемою. Все впирається в навчання пілотів та будівництві інфраструктури для них.

"Єдина причина чому ми все ще затримуємось з передачею F-16 в Україну — це просто технічна причина. Потрібна серйозна інфраструктура для обслуговування цих винищувачів, і також ми розуміємо, що провести навчання для F-16 набагато довше в триваліше, ніж для будь яких інших систем зброї чи літаків. Ми дуже наполегливо працюємо в цьому аспекті", — сказала вона.

Метте Фредеріксен додала, що сподівається побачити F-16 в повітряному просторі України ще до літа, а навчання українських пілотів "проходять дуже швидко й дуже добре".

"Ми думаю будемо готові все забезпечити до літа разом із союзниками", — сказала прем'єрка Данії.

Нагадаємо, що 20 серпня стало відомо, що Україна отримає 42 винищувачі F-16. Про це вдалося домовитися під час переговорів президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте. Зеленський заявив, що літаки нададуть після тренування українських пілотів та інженерів.

18 серпня США затвердили запит Данії про передачу Україні інструкційних матеріалів для багатоцільових винищувачів F-16. Пакет інструкцій містить навчальні модулі, документацію та матеріали для аудиторій, що містять інформацію про конфіденційні американські технології.