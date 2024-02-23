Тисячі опорних пунктів: у Міноборони показали, як ЗСУ збираються оборонятися від РФ (фото)

За даними оборонного відомства, за 2 роки боротьби вдалося значно збільшити ефективний захист позицій. Фортифікаційні споруди будувалися як на кордонах із противником, так і по лінії фронту.

Російська агресія триває, у зв'язку з чим Сили оборони змушені будувати нові посилені фортифікаційні споруди. Деталями поділилося Міністерство оборони України у своєму Telegram-каналі 23 лютого.

За інформацією оборонного відомства, за попередні 2 роки боротьби, від початку повномасштабної війни до завдань з фортифікаційного обладнання оборонних рубежів було залучено підрозділи загальновійськових бригад (полків), інженерні підрозділи Сил підтримки, а також установи й організації в підпорядкуванні військових адміністрацій.

У Міноборони розповіли детальніше про створення оборонних рубежів ЗСУ Фото: Міноборони України

"Показуємо кілька свіжих фото від Командування Сил підтримки, яке має у своєму складі інженерні війська… За цей час в операційних зонах оперативно-стратегічних угруповань військ обладнано більше 2 тисяч опорних пунктів, позицій та вогневих позицій", — ідеться в повідомленні Міністерства оборони.

Окремо у відомстві зазначили, що всі завдання виконували на рубежі прикриття державного кордону на півночі та поруч із Придністров'ям. Також організовано роботу на I і на II оборонних рубежах і частково на оперативному рубежі всіх напрямків фронту.

У Міноборони розповіли детальніше про створення оборонних рубежів ЗСУ Фото: Міноборони України У Міноборони розповіли детальніше про створення оборонних рубежів ЗСУ Фото: Міноборони України

У 2024 році планується будівництва ще кількох тисяч опорних пунктів. Інженерні війська Сил оборони вже приступили до роботи, як заявили в Міноборони.

"Будівництво фортифікацій та обладнання рубежів триває на всіх напрямках", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 21 лютого повідомлялося, що у ЗСУ показали, як готують оборону проти ЗС РФ. Військові інженери працюють без відпочинку, терміново зводячи оборонні укріплення. Для цього посеред поля риють траншеї, які укріплюють колодами та дерев'яними брусами.