Кринки, як Чорнобиль, — мертві, — місцевий житель про ситуацію на лівому березі Херсонщини

В навколишніх селах переважно залишилися люди похилого віку, але не можуть евакуюватися, а їхні рідні не можуть знайти волонтерів, які б могли це зробити через постійні обстріли та бомби.

У населених пунктах поблизу плавнів на лівому березі Херсонської області залишилися кілька місцевих жителів, які через обстріли не можуть виїхати. Родини не знають, до кого звертатися, бо ніхто не може поїхати в зону постійних обстрілів. Про це в коментарі Фокусу для матеріалу "Битва за Кринки: яка ситуація на плацдармі та чому бреше Шойгу" сказав місцевий житель села Кринки Херсонськох області Ігор.

"Люди там майже не живуть, як і в навколишніх населених пункта. У мене там була знайома жінка, з якою я спілкувався, аби отримати актуальну інформацію, її вбило прильотом. Немає інформації, чи є в Кринках наші хлопці (ЗСУ, — ред.). Але вони точно зараз є в найближчих плавнях, заходять в ліс через дорогу від села. Хоча цей ліс знищений, місцина схожа на Чорнобиль, куди ніхто з місцевих не вернеться. Після знищення Каховської дамби було затоплено бліндажі і окопи російських армійців, замулено багато зброї та мін", — розповідає він.

Поряд з Кринками зі сторони села Корсунка розташований великий дачний кооператив.

"За інформацію місячної давнини та залишалося п'ятеро цивільних. Але як вони там виживали, не зрозуміло. Світла немає від листопада 2023 року. Ліки довезти неможливо, як і харчі. Добре, що питна вода є в колодязях. Йдеться переважно про людей похилого віку. Звідти виїхали навіть ті, хто принципово не хотів виїжджати, через постійні обстріли та бомби".

Ті, хто виїжджали, виходили пішки до селища Дніпряни, а потім пересідали на машини. У тій зоні будь-яке цивільне авто опиняється під обстрілами, бо російські військові використовують цивільні авто для пересування, перевозять зброю, маскуючись.

Ігор говорить, що не тільки в Кринках та дачах поряд майже ніхто вже не живе.

"Всі, хто до останнього чекав Україну, поїхали, бо жити під постійними обстрілами просто неможливо. У Козачіх Лагерях росіяни вбивали цивільних і не дозволяли їх поховати. Тіла лежали і залишаються лежати на вулицях. У мого знайомого там родич похилого віку, він не може нікого знайти, хто б допоміг йому виїхати. Він все говорив, що помре на своїй землі. Можливо, так і станеться. Всі бояться їхати у Козачі Лагері, що наші хлопці взірвуть машину, прийнявши за росіян. Та й з Козачих Лагерів до Нової Каховки напряму проїхати не можна, тільки через Кринки і Корсунку — а там пекло", — продовжує Ігор.

Нагадаємо, Шойгу заявив про захоплення Кринок у Херсонській області, а у ЗСУ відреагували.

Раніше пілот українського дрона з 36-ї бригади в Кринках за допомогою квадрокоптера встановив прапор України.