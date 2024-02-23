РФ погрожувала збити французький літак над Чорним морем, — Міноборони Франції

За словами Себастьяна Лекорню, літак перебував у міжнародній зоні, тому не порушував повітряного простору РФ.

Франція заявила про погрози з боку представників РФ збивати літаки НАТО над Чорним морем під час патрулювання східного флангу Альянсу. Таку заяву зробив глава Міноборони Франції Себастьян Лекорню. Про це повідомляє RTL.

Представник оборонного відомства заявив, що літак перебував у міжнародній зоні, тому не порушував повітряного простору РФ. Він також нагадав про випадок, який стався кілька місяців тому в бухті Сени біля кордону французьких територіальних вод, де російський корабель кинув якір. За словами Лекорню, це, можливо, було зроблено, щоб залякати Францію.

Ще він сказав, що, вочевидь, європейська безпека вимагає перемоги України, інакше архітектура безпеки Європи буде іншою.

Фото: radioclassique.fr | Себастьян Лекорню

"Поведінка Росії у 2024 році вже зовсім не та, що ми пережили у 2022 році. Це можна пояснити тим, що Росія перебуває в скрутному становищі на полі бою", — зазначив він.

Нагадаємо, що оглядач Олександр Коваленко розповів, скільки ще потрібно збити російських літаків, щоб усунути загрозу КАБів.

Також повідомлялося, що в ГУР пояснили, скільки бойових літаків РФ діє на фронті й по яких цілях вони завдають ударів.

Аналітик також пояснив, чому ЗСУ почали ефективніше знищувати російські літаки. За його словами, в України є необхідні інструменти.