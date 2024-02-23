За 256 км від передової: Україна збила рідкісний літак-розвідник А-50У (відео)

За інформацією ГУР, повітряний командний пункт, який використовували для ударів по українських містах, збили під час спільної операції розвідки та Повітряних сил. А-50У був не звичайним, а модернізованою версією.

23 лютого в Повітряних силах України повідомили про ще один збитий російський літак радіолокаційної розвідки А-50, яких на озброєнні ВПС РФ лише кілька. Про це командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук написав у Telegram-каналі.

"Спільна операція ГУР і Повітряних сил"

"А-50 із позивним "Баян" долітався! Вітаю окупантів "С Днем защитника отечества!" Святкувати треба вдома, і так, щоб Баян не порвати!" — зазначив командувач.

Публікація про збитий А-50

А-50У був не звичайним, а модернізованою версією, уточнили в ГУР.

Цей повітряний командний пункт використовувався для дальнього радіолокаційного виявлення, управління та наведення ударів по Україні ракетами стратегічної авіації.

"У результаті спільної операції Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Повітряних сил ЗСУ над Азовським морем збили черговий цінний російський літак А-50У", — ідеться в публікації.

Місце падіння встановили

Користувач соцмережі X із ніком @IntelCrab геолокував відео, зняте очевидцями після падіння літака в Краснодарському краї. Повідомляється, що літак упав у районі хутора Трудова Арменія.

Місце падіння А-50

Російські пропагандисти визнали втрату борту. В державному інформагентстві "РИА Новости" підтвердили, що в Краснодарському краї впали два літаки.

Реакція РФ

23 лютого приблизно о 20:00 у Краснодарському краї впали два літаки. Площа пожежі, що виникла, охопила 250 квадратних метрів, її гасили близько години 40 пожежників і 14 одиниць техніки. Про це повідомляє Оперативний штаб Краснодарського краю в Telegram.

Повідомлення про падіння А-50 в Оперативному штабі Краснодарського краю

Але спочатку російські ЗМІ писали про "очерет, що палає".

Повідомляли про "невстановлений літальний апарат", який упав у Канівському районі Краснодарського краю, і що "на місці падіння горить очерет".

Новину про борт А-50, що впав, підтвердив Telegram-канал Fighterbomber, який, імовірно, ведеться від імені колишнього військового пілота РФ і учасника бойових дій у Сирії Іллі Туманова.

У дописі повідомляється, що літак упав за 256 кілометрів від лінії фронту. На опублікованих кадрах видно, як літак відстрілює теплові пастки, тобто екіпаж літака знав про наближення ракети.

Імовірно, ураження першого літака

Вибух другого літака

Нагадаємо, що загалом до повномасштабного вторгнення в РФ було менш ніж 10 таких літаків. Один пошкодили атакою коптера на білоруському аеродромі, ще один А-50 був збитий 14 січня над Азовським морем разом із Іл-22М, що його супроводжував.

Також повідомлялося, що, за словами американського генерала, ЗСУ витратили на літак А-50 ракету Patriot.