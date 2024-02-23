Україні потрібно перейти на F-16, щоб зберегти Повітряні сили, — The Telegraph

За словами журналістів, у пілотів F-16 буде вища ймовірність вижити завдяки досконалішим радарам. А ракети західних винищувачів AMRAAM уперше дадуть можливість вести повітряний бій за межами видимості.

Україна за час війни втратить наявні на озброєнні винищувачі МіГ-29 і Су-24, тому перехід на західні літаки видається єдиною можливістю зберегти Повітряні сили. Про це пише The Telegraph.

"Літати на цьому літаку буде по-справжньому круто, — сказав один із українських пілотів на позивний "Лящ". — Не хочу сказати, що МіГ, на якому я літав раніше, мені сильно набрид, але F-16 маневровіші. Відчувається, що літак хоче, щоб на ньому літали агресивніше".

Але російські війська продовжують наступати, і, за словами колишнього головнокомандувача Валерія Залужного, довгоочікувані F-16 — це не "срібна куля", яку шукає Україна.

Експерти з достатнім досвідом польотів на російських аналогах і F-16 кажуть, що західні літаки можуть стати можливістю домогтися не стільки переваги, скільки паритету з російськими ВПС.

F-16 збережуть Повітряні сили України

МіГ-29 і Су-24, які є в України з британськими ракетами Storm Shadow, доведеться списати під час цієї війни. Росія зіб'є деякі з них, інші ж так і залишаться на злітній смузі через нестачу запчастин, щоб полагодити пошкодження.

Києву знадобиться перейти на західні літаки, щоб у Повітряних сил була хоч якась можливість вижити в цій війні.

"Щоб існувати як Повітряні сили в середньостроковій перспективі, Україні доведеться перейти на західні літаки. У них більше немає доступу до ремонту й обслуговування російськими компаніями, такими як "Сухой", — заявив Джастін Бронк, старший дослідник британського Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI).

F-16 — поза всяким сумнівом довгострокове рішення для України. Деяким літакам, які пропонують Києву, — близько 40 років, приблизно стільки, скільки багатьом із українських МіГ-29.

Виживання пілотів

F-16C

Імовірність вижити у F-16 набагато вища завдяки радарам, досконалішим порівняно з радянськими аналогами в МіГ-29.

"Радянські радари — базові й не надають пілотами достатньої інформації про загрози", — зазначив професор Бронк.

Західні літаки можуть відстежувати кілька цілей, повідомляти пілотам більше інформації про те, коли на них націлюються.

Бортові системи можуть ідентифікувати найнебезпечніші загрози літакам.

"У пілотів західних винищувачів є інструменти, щоб самостійно ухвалювати рішення, у радянських пілотів такої можливості не було", — заявив лейтенант-полковник Фред Кліфтон, відставний пілот ВПС США.

Зброя F-16

Коли США узгоджували із союзниками постачання F-16, вони також підписали експортні декларації на постачання ракет AIM-120 AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile), які тепер ідуть у комплекті з винищувачами.

Ракети вперше дадуть Україні можливість вести т.зв. повітряний бій за межами видимості.

AMRAAM дозволять українським пілотам обирати віддалені цілі, які вони, можливо, навіть не бачитимуть, — ця можливість була в російських пілотів від початку війни.

AMRAAM — система типу "вистрілив і забув", що ще більше підвищить рівень виживання. Можна буде випустити ракету й летіти в безпечне місце. Ракета сама самостійно знайде ціль.

Ахіллесова п'ята F-16

Головне, що може обмежити можливості F-16 у бойових діях, — це безліч російських ЗРК С-300 й С-400, які уражають цілі на відстані сотень кілометрів.

Але, можливо, головною проблемою України стане створення інфраструктури для F-16, яким потрібні дуже гладкі та чисті злітно-посадкові смуги.

Нагадаємо, що експерт назвав нові можливості ЗСУ в тому, що стосується знищення російських винищувачів.

Також повідомлялося, що Буданов підтвердив прагнення України отримати винищувачі Mirage 2000.