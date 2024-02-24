Україна збила другий А-50: що відомо про ЗРК, яким нібито знищили літак (інфографіка)

За словами журналістів, С-200 призначений для ударів по літаках, крилатих ракетах, а також БПЛА. Цілі мають перебувати на висоті від 300 до 40 кілометрів і летіти зі швидкістю не більше ніж 4300 км на годину.

У п'ятницю 23 лютого стало відомо, що Україна збила другий літак А-50 ПКС РФ. Як повідомили ЗМІ з посиланням на джерела в ГУР Міноборони, ЗСУ використовували ЗРК С-200, щоб вразити літак. Цей комплекс був розроблений ще в 1960-х роках у СРСР. Фокус розібрався, що це за зброя і чи є вона у ЗСУ.

Як працює ЗРК С-200

"Еспресо" пише, що С-200 вважається комплексом дальнього радіусу дії. Перші версії могли вражати цілі на відстані у 160 кілометрів, проте пізніше зброя пройшла через низку модернізацій.

У матеріалі йдеться, що С-200 — перевізний ЗРК. Він може працювати за інтенсивної радіопротидії і призначений для ударів по літаках, крилатих ракетах, а також БПЛА на висотах від 0,3-40 км. При цьому ціль повинна рухатися зі швидкістю до 4300 кілометрів на годину. Нові версії можуть вражати об'єкти на відстані до 300 кілометрів. Примітно, що для С-200 розробили спеціальні ракети, які можуть нести ядерний заряд.

Видання пише, що ЗРК С-200 використовує напівактивне самонаведення ракет. Так, після виявлення цілі спеціальний радіолокатор "підсвічує" її — безперервно і автоматично супроводжує за кутовими координатами, швидкістю і відстанню. На носовій частині ракети встановлено головки самонаведення, які орієнтуються на дані радіолокатора. Передбачена автоматична перезарядка ракет.

ЗРК С-200 Фото: Еспресо

Які характеристики у ЗРК С-200

У матеріалі називаються такі характеристики зенітно-ракетного комплексу С-200

Максимальна висота ураження цілей — 40 кілометрів.

Мінімальна висота ураження цілей — 300 метрів.

Максимальна дальність ураження великих дозвукових літаків — 300 кілометрів, винищувачів-бомбардувальників типу F-16 — 190 кілометрів, а крилатих ракет типу ASALM — 60 кілометрів.

Максимальна швидкість цілей, які може вразити ЗРК, — до 4300 кілометрів на годину.

Кількість одночасно обстрілюваних цілей п'ятиканальним полковим комплексом — до 5.

Кількість ракет, які можуть одночасно бути приведені на одну ціль — до 3.

Час розгортання на підготовленій позиції — 24 години.

Час приведення в бойову готовність із режиму чергування — 1,5 хвилини.

Час підготовки ракети до старту — 40 секунд.

ЗРК С-200 у ЗСУ

Видання пише, що ще у 2012 році у ЗСУ було кілька військових частин, у яких на озброєнні стояли С-200В — у Києві, Одесі, Херсоні, Криму та Львівській області.

Зазначимо, що С-200В — це завадозахищена модифікація комплексу, у якої модернізовано стрілецький канал. Передбачено новий командний пункт К-9М. Сам комплекс використовує модифіковану ракету В-860ПВ (5В21П).

Як писав видання директор Defense Express Сергій Згурець, у 2012 році всі комплекси були визнані боєздатними. Але вже у 2013 році їх раптово визнали "застарілими" і скоротили. Це рішення ухвалив тодішній міністр оборони Павло Лебедєв.

Однак, як повідомляється, у 2018 році перший заступник міністра оборони Іван Руснак заявив, що в боєздатний стан повернуть три комплекси С-200. Тоді він повідомив, що для відновлення знадобиться до 12 місяців.

"Для відновлення С-200 потрібно десь до року. У нас є ракети. У нас проблема в кабельному господарстві для системи С-200, проте є Одеський завод, який каже, що все це відновить. З паливом проблем немає", — зазначав Руснак.

За словами журналістів, ще в липні 2023 року російські пропагандисти почали повідомляти, що ЗСУ нібито використовують перероблені С-200 для ударів і по наземних цілях.

"Теоретично використання модернізованих ракет ЗРК С-200 для ударів по наземних цілях можливе на дальність до 600 км", — повідомляв тоді ТАСС, посилаючись на джерело у ПКС РФ.

Крім того, як сказано в матеріалі, колишній заступник начальника генштабу ЗСУ, відповідальний за систему ППО, Ігор Романенко розповів, що українські військові дійсно відпрацьовували на тренуваннях застосування ракети С-200 по наземних цілях.

Нагадаємо, Україна збила рідкісний літак-розвідник А-50У. За інформацією ГУР, повітряний командний пункт, який використовували для ударів по українських містах, збили під час спільної операції розвідки і Повітряних сил. А-50У був не звичайним, а модернізованою версією.