Удар "Шахедами" по Одесі: один загиблий, троє осіб дістали поранення (відео, фото)

У ДСНС повідомили, що внаслідок ворожої атаки виникла руйнація одноповерхової будівлі з подальшим загорянням. Пожежа розрослася до площі 50 квадратних метрів.

Унаслідок ворожої атаки на Одесу ввечері 23 лютого загинула одна людина. Також троє місцевих жителів дістали важкі поранення. Одноповерховий житловий будинок було зруйновано. Про це розповів голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Жінка 1962 р.н. має 70% опіків тіла та важкий опіковий шок, її донька 1993 р.н. також отримала важкий опік у 10% поверхні тіла та численні переломи кісток. Ще одна постраждала 72-річна жінка, яка пробула під завалами майже дві години, отримала термічні опіки 40% п.п. та переломи кінцівок", — повідомив він.

У ДСНС повідомили, що внаслідок ворожої атаки виникла руйнація одноповерхової будівлі з подальшим загорянням. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 50 квадратних метрів. На місці події постраждали 3 людини, одну з яких деблоковано з-під завалів. Усіх їх у важкому стані госпіталізовано до медзакладу. Також з-під завалів вилучено тіло загиблого.

"На місці працювали психологи. Розгорнуто пункт обігріву. Від ДСНС залучалися 9 одиниць техніки та 41 рятувальник. Роботи проводилися спільно зі службами взаємодії", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в Повітряних силах оцінили ймовірність обстрілу 24 лютого. За словами речника командування Юрія Ігната, від Росії варто очікувати якоїсь гидоти завжди, адже ця країна намагається нас знищити. При цьому противник не обов'язково прив'язується до певних дат.