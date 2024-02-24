Робота ППО, спалах і вибухи: розвідка опублікувала радіоперехоплення зі збитого Україною А-50 (відео)

В останній політ літак-розвідник вирушив з аеродрому "Ахтубинськ" 23 лютого 2024 року о 15:50. Напрямок — район Приморсько-Ахтарська та Зернограда.

ГУР опублікувало радіоперехоплення, де підтверджується ліквідація російського літака А-50. Відповідне відео виклали на офіційній сторінці відомства у Facebook у суботу, 24 лютого.

Літак дальнього радіолокаційного виявлення ВКС РФ А-50У було збито 23 лютого 2024 року поблизу міста Приморсько-Ахтарськ на Азовському морі. Останній зліт А50У здійснив 23 лютого 2024 року о 15:50 з аеродрому "Ахтубинськ" і мав виконувати терористичні завдання держави-агресора Росії поблизу населених пунктів Приморсько-Ахтарськ — Зерноград.

О 18:45 ГУР МО зафіксувало в зазначеному районі різку зупинку роботи РЛС "Шмель", якою обладнаний А-50. Вогневе ураження модернізованого ДРЛВ А-50У ВКС РФ також підтверджують радіоперехоплення розмови екіпажу прикриття Су-35. Так, один із російських пілотів у радіоефірі повідомив, що спостерігав роботу ППО, спалах і вибухи.

"Додатковою ознакою успіху спільної операції ГУР МО України та Повітряних Сил ЗСУ є наказ припинити місії для двох літаків Су-35, а також трьох бортів Су-34 ПКС РФ, що виконували завдання поблизу н. п. Міллерове — частина з них планувала завдати авіаударів поблизу Авдіївки", — йдеться в повідомленні відомства.

Раніше ми писали про те, що в РФ відшукали уламки збитого А-50. У полях між хуторами відшукали великі уламки повітряного судна. У мережі опублікували низку відео, знятих жителями двох російських хуторів — "Борець Праці" і "Трудова Вірменія". Зазначимо, населені пункти розміщені за 67 км від узбережжя Азовського моря і міста Єйськ.

Також 23 лютого стало відомо, що Україна збила другий А-50. За словами журналістів, ЗРК С-200 призначений для ударів по літаках, крилатих ракетах, а також БПЛА. Цілі повинні перебувати на висоті від 300 до 40 кілометрів і летіти зі швидкістю не більше 4300 км на годину.