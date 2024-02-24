Зупинять весь процес на комбінаті: завод у Липецьку атакували дрони СБУ і ГУР — джерела (відео)

Безпілотники СБУ та ГУР влучили в установки, призначені для первинного охолодження неочищеного коксового газу. Ураження цих об'єктів, за даними джерел, призведе до зупинки всього виробничого процесу металургійного комбінату на тривалий час.

У ніч на 24 лютого дрони атакували металургійний комбінат у Липецьку (РФ). Удар безпілотниками організували одразу дві українські спецслужби: СБУ і ГУР, повідомляє Фокус із посиланням на власні джерела.

"Це один з найбільших металургійних комбінатів Росії. Він працює на військово-промисловий комплекс Росії й виконує велику кількість державних замовлень. Сировина з цього підприємства йде на виготовлення російських ракет, артилерії, безпілотників тощо. Тому для України це законна мета", — зазначає джерело.

Після потужних вибухів на Новолипецькому металургійному комбінаті почалася масштабна пожежа та евакуація персоналу заводу. Як додають у спецслужбах, безпілотники СБУ та ГУР влучили в установки, призначені для первинного охолодження неочищеного коксового газу. Ураження цих об'єктів, за даними джерел, призведе до зупинки всього виробничого процесу металургійного комбінату на тривалий час.

До речі, власником комбінату, що зазнав атаки БПЛА, є наближений до президента РФ Володимира Путіна російський олігарх Володимир Лісін. За оцінками Forbes він входить до трійки найбагатших людей Росії.

За даними ЗМІ, донедавна на Новолипецькому металургійному комбінаті виробляли сировину для російських компаній, що займаються ядерною зброєю і балістичними ракетами.

Зазначимо, що станом на 24 лютого вже з'явилася реакція місцевої російської влади на інцидент. Так, губернатор Липецької області Ігор Артамонов закликав жителів міста не піддаватися паніці.

"Розумію, що всі схвильовані опублікованими в соцмережах відео та повідомленнями. Спецслужби перевіряють інформацію про безпілотники, як і першоджерело відео. Прошу не піддаватися паніці та довіряти лише офіційній інформації. Зараз схожі новини приходять і з сусідніх регіонів. Усі спецслужби області приведені в режим максимальної готовності", — заявив він.

Нагадаємо, 15 лютого в Росії прогриміли вибухи на заводі, що виробляє вибухівку для армії. Місцева влада виправдала гучні звуки "технологічним процесом". У соцмережах повідомили, що вибух прогримів на підсанкційному виробництві в Бійську.

А 7 лютого масштабна пожежа спалахнула на заводі, що виробляє "Іскандер-М". У Міноборони Росії повідомили про те, що близько 17:20 мск безпілотники атакували Бєлгородську область. За інформацією оборонного відомства РФ, засоби протиповітряної оборони нібито знищили два українські дрони в регіоні.