Майори та капітани: увесь екіпаж А-50У загинув, — ЗМІ

23 лютого 2024 року Україна збила російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50У над Азовським морем. Його вартість оцінюється у сотні мільйонів доларів.

У збитому російському літаку А-50У загинув весь екіпаж з 10 людей. Про це повідомляє УП з посиланням на джерела в ГУР.

За даними hromadske, посади тих, хто перебував на борту літака дальнього радіолокаційного виявлення, ще уточнюються. Втім, УП зазначає, що це п’ять російських майорів, три капітани, прапорщик та лейтенант.

Як відомо, у російської авіації загалом є сім літаків дальнього радіолокаційного виявлення.

Вартість А-50 становить понад 350 мільйонів доларів. Таких літаків у РФ "залишилися одиниці".

Останній політ російський літак здійснив з аеродрому "Ахтубінськ" 23 лютого 2024 року о 15:50, вирушивши на завдання до району Приморсько-Ахтарська та Зернограду.

Літак А-50 Фото: З відкритих джерел

Командувач Повітряних сил України Микола Олещук підтвердив успішну спецоперацію української сторони. Російський літак А-50У вдалося "зловити" за майже 300 км від лінії фронту.

Увечері того ж дня в ЗМІ повідомили, що росіяни могли попрощатися зі ще одним літаком. У Міноборони РФ не підтвердили це, але Оперативний штаб Краснодарського краю стверджував, що з радарів зникло два літальні об'єкти.

Нагадаємо, Україна збила російський А-50У ракетами ЗРК С-200.

Також Фокус писав про знайдені уламки збитого А-50У.