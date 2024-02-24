Розкатали російський наступ на Роботине: 4 бійців ЗСУ знищили 2 відділення окупантів (відео)

Окупантів було в 5 разів більше, але бійці ЗСУ змогли їх "нейтралізувати" і щонайменше 5-х захопити в полон.

Поблизу Роботиного на Запоріжжі бійці Сил оборони вчотирьох відбили російський наступ переважаючих у кілька разів сил противника, Про це розповів український журналіст Андрій Цаплієнко.

"Це одна з недавніх спроб росіян зайти в Роботине на півдні Запорізької області. 24 орки висунулись на позицію 65-ої бригади на двох БМП і одній МТ-ЛБ. Українську позицію тримали всього чотири бійці. Мабуть, росіянам було відомо, що на цій точці бракувало сил. Четвірка прийняла бій. На нічному відео помітно, як одразу, після того, як відчайдухи почали косити орків з автоматів, на допомогу підключилась артилерія. Прилетіло в центр групи ворожих штурмовиків і по їхній техніці", — розповів Цаплієнко.

Він додав, що четверо українців просто розкатали російський наступ на Роботине, а також допомогли відбитися сусідам із 118-тої бригади, куди окупанти вже встигли прорватися.

"На ранок четвірка сміливців повитягувала з підвалів російських штурмовиків, яким повезло вціліти", — додав журналіст.

Нагадаємо, що 21 лютого Сили оборони України в районі Роботиного на Запоріжжі змогли вибити окупантів з позиції, яку ті захопили напередодні. Вони ідійшли до села на одну посадку ближче, але їх "виперли" навіть з тієї посадки.

18 лютого під час наступу на Роботине ЗС РФ захопили частину великого опорного пункту і розстріляли українських солдатів, які здалися в полон.