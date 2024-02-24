1,5 км вистачало, щоб вмерти разів 8: боєць про те, як його прізвище допомогло вийти з оточення

Групу україyських прикордонників окупанти взяли в кільце, а командири наказали іншим захисникам допомогти їм прорватися.

Прикордонник ДПСУ Богдан Отченаш воює на фронтів від 2014 року, коли потрапив під першу хвилю мобілізації до ЗСУ. Далі повернувся, а наступну повістку отримав у 2022 році і став в однострій з прикордонниками 1-го загону. На фронт військовий поїхав техніком-водієм, а став "тимчасово виконувачем обов'язків" командира застави вогневої підтримки. В районі Бахмута група прикордонників потрапила у оточення під час вуличного брю. Як виходили українські захисники повідомляє пресслужба ДПСУ.

"Групу прикордонників взяли у кільце. Командир зібрав нас і сказав, що потрібно виручати хлопців. Ніхто не вагався, поїхали всі, – згадує Богдан.

З техніки у бійців лишився лише старий УАЗ. В машини постійно відмовляли гальма, тому за кермо сів досвідчений водій. Побратимів відбивали з важкими втратами. Командира було поранено. Офіцерів у групі не було. Керувати довелося сержантам.

"У командира були осколкові поранення, найбільше постраждала нога. Він був на межі втрати свідомості, а бій тривав. Потрібно було керувати людьми. Сержантів було багато, але побратими довірили це мені. В мене досі болить душа за той день, – зізнається Богдан.

Богдан Отченаш з побратимами

У бою прикордонники втратили 6 побратимів. Вийти з-під вогню не вдавалося, бо в повітрі постійно літав ворожий дрон. Богдав вичекав зручний момент, швидко підігнав "Жигулі" і забрав пораненого командира.

"Не всім, на жаль, так пощастило. Від влучання гранатомета загинув наш побратим Анатолій. Ми взагалі не хотіли його брати з собою, в той день йому виповнилося 49 років, а ввечері ще й онучка народилася. Біля нього від осколкового поранення в обличчя загинув другий побратим, третьому влучило в спину. Ще трьох втратили на виході", – згадує військовий.

Богдан Отченаш

Їм лишалося здолати понад кілометр.

"1,5 кілометра до позиції вистачало, щоб вмерти разів вісім", – сказав прикордонник.

Вихід із Бахмута Богдан запам'ятав на все життя. Каже, врятував Nissan і його прізвище – Отченаш. Дорогою боєць відчайдушно молився.

"Коли доїхали до асфальту – протерли фари моїм бушлатом і поїхали далі. А на ранок нам кажуть: "Катніть ще разочок у Бахмут забрати 2 машини треба". Забрали, куди діватися, – згадує з посмішкою Отченаш.

Вдома на прикордонника чекає двоє дітей, і він має намір "виростити своїх гномиків" .

Нагадаємо, що ЗС РФ провалили штурм на Ласточкине. Командири з чистої зарозумілості спробували атакувати ЗСУ в лоба, але для росіян це закінчилося сумно.

Раніше повідомлялося, що ЗС РФ пішли в наступ на Ласточкине колоною бронетехніки і намагалися штурмувати позиції ЗСУ 6 БМП й 1 танком.