Блискучі операції: ПС ЗСУ назвали кількість знищених цілей РФ за 2 роки повномасштабної війни

Українські пілоти здійснили уже понад 18 800 вильотів. Із них 7 800 — на вогневе ураження, 8 900 — на авіаційне винищувальне прикриття.

За два роки повномасштабної війни в Україні Сили оборони впоралися з понад 1 900 ракетами РФ, які атакували територію України. Про те, скільки і чого було збито дотепер, повідомив командувач Повітряних сил України Микола Олещук.

"2 роки великої війни. 730 днів повітряних атак. Зафіксувати статистику нашої "воєнної рутини" непросто, адже оновлюється вона практично щогодини. Оновлюється російськими А-50-ми та "сушками", іранськими "шахедами" та "непереможними ракетами", ворожими пунктами управління, крейсерами, підводними човнами та цілими штабами флоту", — написав Олещук.

Так, за його інформацією за 2 останні роки українські захисники неба провели десятки блискучих операцій і у взаємодії із Силами оборони знищили:

1 905 ракет різних типів. Серед них: 43 балістичних та 25 аеробалістичних — Х-47М2 "Кинджал"

4 844 — ударних дрони та 7 660 БпЛА оперативно-тактичного рівня.

340 — літаків.

325 — вертольотів.

Микола Олещук подякував бійцям за знищені цілі та успішну бойову роботу.

"730 днів р*шисти у своїй пропаганді "знищують" наші Повітряні Сили, а тим часом українські пілоти в умовах потужної ворожої протидії здійснили уже понад 18 800 вильотів. Із них 7 800 — на вогневе ураження, 8 900 — на авіаційне винищувальне прикриття. Поки на радянській техніці. Проте ми чекаємо і активно працюємо над тим, аби найближчим часом до битви врешті долучились F-16", — зазначив командувач Повітряних сил.

Нагадаємо, що українським бійцям вдалося збити за останній тиждень сім літаків ворога. Після подій в Авдіївці українське командування ухвалило рішення про активізацію роботи по літаках противника, які завдавали масованих авіаударів по обороні міста, і виділило для цих цілей певну кількість зенітно-ракетних комплексів (ЗРК).