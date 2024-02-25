Кремль перекладає на офіцерів ЗС РФ відповідальність за страти полонених, — ISW

Глава Міноборони РФ Сергій Шойгу публічно розпорядився, щоб до полонених українських військовослужбовців виявляли "гуманне ставлення". Таким чином кремлівські генерали хочуть показати свою непричетність до розстрілів бійців ЗСУ.

Командувач угруповання "Центр" ЗС РФ генерал-полковник Андрій Мродвичев 24 лютого відзвітував перед главою Міноборони РФ Сергієм Шойгу про двісті військовослужбовців ЗСУ, яких нібито взяли в полон в Авдіївці. Російський міністр у відповідь сказав про необхідність "гуманного ставлення до військовополонених", повідомила пресслужба російського оборонного відомства.

"Ви чули, що сказав Верховний Головнокомандувач ЗС РФ, — гуманно, як це було завжди", — сказав Шойгу.

Коментуючи заяви військового командування РФ щодо українських військовополонених, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припустили, що в такий спосіб кремлівські генерали намагаються зняти з себе відповідальність за гучні воєнні злочини Росії та перекласти її на російських командирів середньої та нижчої ланки.

За словами експертів, вище командування ЗС РФ, ймовірно, занепокоєне реакцією міжнародної спільноти на злочинні дії російських солдатів, які діють на українському фронті.

"Шойгу, як і президент Росії Володимир Путін, імовірно, занепокоєний міжнародними наслідками дій своїх підлеглих у зв'язку з очевидними російськими воєнними злочинами і, можливо, спеціально звернувся до українських військовополонених, з огляду на нещодавню увагу міжнародної спільноти до російських звірств в Україні".

Розстріл українських військовополонених

Співробітники ISW, вочевидь, мали на увазі нещодавні події в Авдіївці, де українські бійці, які обороняли опорний пункт "Зеніт", потрапили в оточення, а згодом були розстріляні окупантами. Як розповів уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець, українське командування через посередників зв'язалося з російською стороною з проханням евакуювати тяжкопоранених неозброєних військових і надати їм допомогу.

Омбудсмен 24 лютого повідомив, що російські бійці мали взяти поранених у полон, щоб пізніше їх обміняти на своїх товаришів по службі, але в підсумку домовленості було цинічно порушено. Лубінець додав, що деталі переговорів із російською стороною він розкрити не може, проте з порушенням домовленостей і норм гуманітарного права з боку противника Україна стикається постійно.