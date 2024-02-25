ЗС РФ окупували Ласточкине біля Авдіївки: у DeepState розповіли про зміни на фронті (карта)

Ворог тисне на Сєверне та Орлівку Донецької області. Також росіянам іноді вдається прориватися в село Роботине Запорізької області, проте ЗСУ їх знищують або беруть у полон, розповіли аналітики. Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні не коментував інформацію про захоплення села Ласточкине.

Збройні сили Російської Федерації окупували Ласточкине Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState в Telegram ввечері 24 лютого.

"Ворог окупував Ласточкине. К*цапи продовжують тиснути на Сєверне та Орлівку", — йдеться у повідомленні.

Ласточкине Донецької області

Крім цього, у DeepState розповіли, що окупанти іноді прориваються в село Роботине Запорізької області, проте "це дорога в один кінець".

"Зараз в мережі достатньо кадрів присутності ворожих груп та певних одиниць техніки, але це пов'язано з їхніми банзай-атаками на село", — розповіли аналітики.

За інформацією DeepState, противник не вступаючи в бій, заходить в Роботине, аби закріпитися, проте українські військові їх знаходять, ліквідовують або беруть у полон.

Ситуація в районі села Роботине

Ситуація на Авдіївському та Запорізькому напрямках: дані Генштабу ЗСУ

За даними Генштабу ЗСУ, на Авдіївському напрямку українські військові відбили 14 атак ЗС РФ у районах населених пунктів Ласточкине, Сєверне, Первомайське та Невельське. Тоді як на Запорізькому напрямку Сили оборони відбили п'ять російських атак у районі Роботиного.

Нагадаємо, 23 лютого аналітик BILD Юліан Рьопке повідомив, що росіяни не змогли прорвати оборону українських бійців під Авдіївкою. Ворог намагається наступати далі, аби дійти до адміністративних кордонів Донецької області, проте не має жодних результатів.

Того ж дня лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" зауважив, що ворог змінив напрямок, з якого атакував Ласточкине Донецької області. З його слів, активні бої тривають.