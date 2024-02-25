"Шойгу — балабол": російські військові підтвердили перебування ЗСУ в Кринках (відео)

Під час боїв у Кринках на лівому березі Херсонської області українські військові полонили російських окупантів. Ті своєю чергою на відео підтвердили присутність ЗСУ в населеному пункті та спростували брехню міністра оборони РФ Сергія Шойгу.

Міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу заявив про захоплення окупантами Кринок на лівому березі Херсонської області 21 лютого, проте в Силах оборони цю інформацію називають неправдивою. 25 лютого морські піхотинці 35-ї бригади ЗСУ опублікували відео з полоненими росіянами, які говорять, що ЗСУ перебувають у Кринках.

"Свіженьке ранкове привітання з Кринків від зграї полонених хробаків, "прийнятих гуртом" Воінами-морпіхами 88 окремого бату 35 бригади Морської піхоти ЗСУ", — йдеться у повідомленні.

У ролику російський військовополонений тримає в руках прапор української бригади та заявляє, що ЗСУ перебувають у Кринках, а "Шойгу — балабол".

"І так, звісно нас в Кринках нема", — додали українські бійці.

Шойгу заявив про захоплення Кринок: що відомо

21 лютого міністр оборони РФ Сергій Шойгу під час зустрічі з російським президентом Володимир Путіним заявив про нібито захоплення Кринок у Херсонській області та зачищення населеного пункту від українських військових. Проте в Силах оборони відразу заявили, що це повідомлення не відповідає дійсності. Натомість штурмові дії росіян не мають успіху на лівобережжі Дніпра.

Того ж дня директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець наголосив, що заява Шойгу — брехня. З його слів, це навіть викликало здивування серед російських військкорів.

Нагадаємо, 23 лютого представниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла, що українські військові продовжують поступово розширяти свій плацдарм у цьому районі.