"Зайняли підготовлені оборонні позиції": у ЗСУ розповіли, чи дійсно РФ окупувала Ласточкине

ЗСУ відійшли на західну околицю населеного пункту, російські військові не припиняють атакувати їхні позиції за допомогою КАБів, артилерії, FPV-дронів, розповів речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій.

Ввечері 24 лютого аналітики DeepState повідомили про те, що Збройні сили Російської Федерації нібито окупували Ласточкине Донецької області, проте за словами речника ОСУВ "Таврія" Дмитра Лиховія, наразі тривають бої за населений пункт. Про це він повідомив у коментарі "Українській правді".

"На Авдіївському напрямку підрозділи Сил оборони України відійшли на західну околицю населеного пункту Ласточкине, де зайняли підготовлені оборонні позиції", — сказав Дмитро Лиховій.

З його слів, наразі тривають запеклі бої, окупанти весь час атакують позиції українських військових за допомогою керованих авіабомб, артилерії, FPV-дронів.

ЗС РФ нібито окупували Ласточкине: що відомо

24 лютого в DeepState з'явилася інформація про те, що російські військові нібито окупували Ласточкине Донецької області. Крім цього, аналітики розповіли, що противник тисне на Сєверне та Орлівку.

Ситуація біля Ласточкиного

Нагадаємо, 23 лютого аналітик BILD Юліан Рьопке заявив, що Збройні сили Російської Федерації не прорвали оборону українських бійців під Авдіївкою Донецької області, проте після захоплення міста ворог намагається далі наступати на захід, аби дійти до адміністративних кордонів Донеччини. З його слів, противник не має жодного результату.

20 лютого аналітики DeepState розповіли, що українські бійці розгромили колону російської техніки та відбили штурм у районі Ласточкиного Донецької області. Окупанти наступали за допомогою шести БМП та танка.